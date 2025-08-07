Währungen / AMRK
AMRK: A-Mark Precious Metals Inc
27.09 USD 0.06 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMRK hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.86 bis zu einem Hoch von 27.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die A-Mark Precious Metals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
26.86 27.27
Jahresspanne
19.39 45.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.15
- Eröffnung
- 27.15
- Bid
- 27.09
- Ask
- 27.39
- Tief
- 26.86
- Hoch
- 27.27
- Volumen
- 94
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- 16.52%
- 6-Monatsänderung
- 7.71%
- Jahresänderung
- -38.36%
