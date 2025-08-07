Devises / AMRK
AMRK: A-Mark Precious Metals Inc
26.83 USD 0.32 (1.18%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AMRK a changé de -1.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.56 et à un maximum de 27.27.
Suivez la dynamique A-Mark Precious Metals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AMRK Nouvelles
- John Moorhead vend des actions d’A-Mark Precious Metals (AMRK) pour 70.000€
- 3 Stocks With Upgraded Broker Ratings for Superior Returns
- Un directeur d’A-Mark Precious Metals vend des actions pour 662.500€
- Are Investors Undervaluing AMark Precious Metals (AMRK) Right Now?
- A-Mark (AMRK) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Best Momentum Stocks to Buy for September 12th
- Does A-Mark (AMRK) Have the Potential to Rally 61.94% as Wall Street Analysts Expect?
- New Strong Buy Stocks for September 12th
- Best Value Stocks to Buy for September 12th
- Best Income Stocks to Buy for September 12th
- DA Davidson maintient l’objectif de cours de l’action A-Mark Precious Metals à 29$
- Le BPA de Amark Preci a manqué les attentes de 0,02$, le CA en dessous des prévisions
- A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- A-Mark Precious Metals Q4 Profit Soars
- A-Mark Precious Metals (AMRK) Q4 Earnings Top Estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) Reports Q1 Loss, Misses Revenue Estimates
- A-Mark Precious Metals: Interest In The Stock And Products Has Waned (AMRK)
- GoPro (GPRO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Lifetime Brands (LCUT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
Range quotidien
26.56 27.27
Range Annuel
19.39 45.39
- Clôture Précédente
- 27.15
- Ouverture
- 27.15
- Bid
- 26.83
- Ask
- 27.13
- Plus Bas
- 26.56
- Plus Haut
- 27.27
- Volume
- 1.137 K
- Changement quotidien
- -1.18%
- Changement Mensuel
- 15.40%
- Changement à 6 Mois
- 6.68%
- Changement Annuel
- -38.95%
