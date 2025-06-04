FiyatlarBölümler
AMRK: A-Mark Precious Metals Inc

26.83 USD 0.32 (1.18%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AMRK fiyatı bugün -1.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.56 ve Yüksek fiyatı olarak 27.27 aralığında işlem gördü.

A-Mark Precious Metals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
26.56 27.27
Yıllık aralık
19.39 45.39
Önceki kapanış
27.15
Açılış
27.15
Satış
26.83
Alış
27.13
Düşük
26.56
Yüksek
27.27
Hacim
1.137 K
Günlük değişim
-1.18%
Aylık değişim
15.40%
6 aylık değişim
6.68%
Yıllık değişim
-38.95%
21 Eylül, Pazar