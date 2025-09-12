Moedas / ADBE
ADBE: Adobe Inc
362.07 USD 9.34 (2.65%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ADBE para hoje mudou para 2.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 353.18 e o mais alto foi 365.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Adobe Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
353.18 365.00
Faixa anual
331.50 557.90
- Fechamento anterior
- 352.73
- Open
- 353.20
- Bid
- 362.07
- Ask
- 362.37
- Low
- 353.18
- High
- 365.00
- Volume
- 14.093 K
- Mudança diária
- 2.65%
- Mudança mensal
- 3.38%
- Mudança de 6 meses
- -4.97%
- Mudança anual
- -30.03%
