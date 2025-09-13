Dövizler / ADBE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ADBE: Adobe Inc
365.90 USD 1.56 (0.42%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ADBE fiyatı bugün -0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 362.55 ve Yüksek fiyatı olarak 370.31 aralığında işlem gördü.
Adobe Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADBE haberleri
- Massive News for Adobe Stock Investors
- Earnings Growth & Price Strength Make Adobe Systems (ADBE) a Stock to Watch
- Qualcomm (QCOM) Chooses Adobe’s AI Platform to Improve Its Marketing - TipRanks.com
- Figma vs. Adobe: What's the Better Tech Stock to Buy?
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- What's Going On With Adobe Stock?
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- Figma Drops 29% in a Month: Buy, Sell or Hold the FIG Stock?
- Adobe Inc. (ADBE) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Should Stock Market Investors Buy Adobe Stock Right Now?
- Adobe (NASDAQ:ADBE): Catch This Falling Knife
- ADBE's AI Push Gains Traction: Buy or Hold the Stock Post Q3 Earnings?
- Why Adobe Systems (ADBE) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Adobe: After Boosting Guidance, Is Its Beaten-Down Stock Ready to Break Out?
- Oracle, Adobe and Alphabet are part of Zacks Earnings Preview
- I’m Bullish Again, Yet I’m Keeping My 20% Discount Rule (NYSEARCA:SPY)
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Adobe Stock: It's Time To Bravely Catch The Falling Knife (Upgrade) (NASDAQ:ADBE)
- Adobe Stock: Why I'm Upgrading To Strong Buy After Being Wrong Twice (NASDAQ:ADBE)
- Oracle’s not-so-secret weapon that’s helped it quickly take on the cloud giants
- Adobe's Blowout Quarter Proves It's The Most Undervalued AI Play Today (NASDAQ:ADBE)
- Yapay zeka gerçekten tüm BT sektörü için bir nimet mi, yoksa bir lanet de olabilir mi?
- Is AI truly a boon for the entire IT industry, or could it also be a curse?
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
Günlük aralık
362.55 370.31
Yıllık aralık
331.50 557.90
- Önceki kapanış
- 367.46
- Açılış
- 368.94
- Satış
- 365.90
- Alış
- 366.20
- Düşük
- 362.55
- Yüksek
- 370.31
- Hacim
- 9.432 K
- Günlük değişim
- -0.42%
- Aylık değişim
- 4.47%
- 6 aylık değişim
- -3.96%
- Yıllık değişim
- -29.29%
21 Eylül, Pazar