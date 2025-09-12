通貨 / ADBE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ADBE: Adobe Inc
367.46 USD 5.39 (1.49%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ADBEの今日の為替レートは、1.49%変化しました。日中、通貨は1あたり365.85の安値と370.86の高値で取引されました。
Adobe Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADBE News
- Qualcomm (QCOM) Chooses Adobe’s AI Platform to Improve Its Marketing - TipRanks.com
- Figma vs. Adobe: What's the Better Tech Stock to Buy?
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- What's Going On With Adobe Stock?
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- Figma Drops 29% in a Month: Buy, Sell or Hold the FIG Stock?
- Adobe Inc. (ADBE) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Should Stock Market Investors Buy Adobe Stock Right Now?
- Adobe (NASDAQ:ADBE): Catch This Falling Knife
- ADBE's AI Push Gains Traction: Buy or Hold the Stock Post Q3 Earnings?
- Why Adobe Systems (ADBE) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Adobe: After Boosting Guidance, Is Its Beaten-Down Stock Ready to Break Out?
- Oracle, Adobe and Alphabet are part of Zacks Earnings Preview
- I’m Bullish Again, Yet I’m Keeping My 20% Discount Rule (NYSEARCA:SPY)
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Adobe Stock: It's Time To Bravely Catch The Falling Knife (Upgrade) (NASDAQ:ADBE)
- Adobe Stock: Why I'm Upgrading To Strong Buy After Being Wrong Twice (NASDAQ:ADBE)
- Oracle’s not-so-secret weapon that’s helped it quickly take on the cloud giants
- Adobe's Blowout Quarter Proves It's The Most Undervalued AI Play Today (NASDAQ:ADBE)
- AIは本当にIT業界全体にとって恩恵か、それとも呪いとなるのか？
- Is AI truly a boon for the entire IT industry, or could it also be a curse?
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Why Adobe Stock Just Couldn't Light a Fire Under Investors Today
- Q3 Earnings Season Gets Underway: A Closer Look
1日のレンジ
365.85 370.86
1年のレンジ
331.50 557.90
- 以前の終値
- 362.07
- 始値
- 366.86
- 買値
- 367.46
- 買値
- 367.76
- 安値
- 365.85
- 高値
- 370.86
- 出来高
- 9.893 K
- 1日の変化
- 1.49%
- 1ヶ月の変化
- 4.92%
- 6ヶ月の変化
- -3.55%
- 1年の変化
- -28.99%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B