Divisas / ADBE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ADBE: Adobe Inc
362.07 USD 9.34 (2.65%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ADBE de hoy ha cambiado un 2.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 353.18, mientras que el máximo ha alcanzado 365.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Adobe Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADBE News
- Figma Drops 29% in a Month: Buy, Sell or Hold the FIG Stock?
- Adobe Inc. (ADBE) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Should Stock Market Investors Buy Adobe Stock Right Now?
- Futuros de Wall Street reaccionan mixtos antes del recorte de tasas de la Fed | Benzinga España
- Adobe (NASDAQ:ADBE): Catch This Falling Knife
- ADBE's AI Push Gains Traction: Buy or Hold the Stock Post Q3 Earnings?
- Why Adobe Systems (ADBE) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Adobe: After Boosting Guidance, Is Its Beaten-Down Stock Ready to Break Out?
- Oracle, Adobe and Alphabet are part of Zacks Earnings Preview
- I’m Bullish Again, Yet I’m Keeping My 20% Discount Rule (NYSEARCA:SPY)
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Adobe Stock: It's Time To Bravely Catch The Falling Knife (Upgrade) (NASDAQ:ADBE)
- Adobe Stock: Why I'm Upgrading To Strong Buy After Being Wrong Twice (NASDAQ:ADBE)
- Oracle’s not-so-secret weapon that’s helped it quickly take on the cloud giants
- Adobe's Blowout Quarter Proves It's The Most Undervalued AI Play Today (NASDAQ:ADBE)
- ¿Es la IA realmente una bendición para toda la industria TI o también una maldición?
- ¿Es la IA realmente una bendición para toda la industria de TI, o podría ser también una maldición?
- Is AI truly a boon for the entire IT industry, or could it also be a curse?
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Why Adobe Stock Just Couldn't Light a Fire Under Investors Today
- 5 acciones en el foco este viernes: ADBE, RH, HUIZ, IBEX y FEIM | Benzinga España
- Q3 Earnings Season Gets Underway: A Closer Look
- Stock Market Today: Nasdaq Crushes The Dow; Here's Why Warner Bros. Is Spiking (Live Coverage)
- Wall Street Roundup: Red Flag, Green Flag
Rango diario
353.18 365.00
Rango anual
331.50 557.90
- Cierres anteriores
- 352.73
- Open
- 353.50
- Bid
- 362.07
- Ask
- 362.37
- Low
- 353.18
- High
- 365.00
- Volumen
- 13.105 K
- Cambio diario
- 2.65%
- Cambio mensual
- 3.38%
- Cambio a 6 meses
- -4.97%
- Cambio anual
- -30.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B