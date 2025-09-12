CotizacionesSecciones
ADBE: Adobe Inc

362.07 USD 9.34 (2.65%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ADBE de hoy ha cambiado un 2.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 353.18, mientras que el máximo ha alcanzado 365.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Adobe Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
353.18 365.00
Rango anual
331.50 557.90
Cierres anteriores
352.73
Open
353.50
Bid
362.07
Ask
362.37
Low
353.18
High
365.00
Volumen
13.105 K
Cambio diario
2.65%
Cambio mensual
3.38%
Cambio a 6 meses
-4.97%
Cambio anual
-30.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B