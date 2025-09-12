货币 / ADBE
ADBE: Adobe Inc
352.73 USD 5.63 (1.62%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ADBE汇率已更改1.62%。当日，交易品种以低点348.31和高点356.94进行交易。
关注Adobe Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
348.31 356.94
年范围
331.50 557.90
- 前一天收盘价
- 347.10
- 开盘价
- 350.15
- 卖价
- 352.73
- 买价
- 353.03
- 最低价
- 348.31
- 最高价
- 356.94
- 交易量
- 14.143 K
- 日变化
- 1.62%
- 月变化
- 0.71%
- 6个月变化
- -7.42%
- 年变化
- -31.83%
