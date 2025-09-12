Валюты / ADBE
ADBE: Adobe Inc
352.73 USD 5.63 (1.62%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADBE за сегодня изменился на 1.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 348.31, а максимальная — 356.94.
Следите за динамикой Adobe Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ADBE
Дневной диапазон
348.31 356.94
Годовой диапазон
331.50 557.90
- Предыдущее закрытие
- 347.10
- Open
- 350.15
- Bid
- 352.73
- Ask
- 353.03
- Low
- 348.31
- High
- 356.94
- Объем
- 14.143 K
- Дневное изменение
- 1.62%
- Месячное изменение
- 0.71%
- 6-месячное изменение
- -7.42%
- Годовое изменение
- -31.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.