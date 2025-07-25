Moedas / ACHC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ACHC: Acadia Healthcare Company Inc
22.08 USD 0.16 (0.73%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACHC para hoje mudou para 0.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.92 e o mais alto foi 22.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Acadia Healthcare Company Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACHC Notícias
- Psych Hospital Operator Acadia Healthcare Downgraded As It Braces For Medicaid Cuts - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Acadia Healthcare stock rating downgraded by BofA on Medicaid cuts
- Why Nutanix Stock Is Trading Higher Monday - Nutanix (NASDAQ:NTNX)
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Acadia & ECU Health Expand Behavioral Care Access in North Carolina
- This Illinois Tool Works Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC), Coherent (NYSE:COHR)
- Mizuho lowers Acadia Healthcare stock price target to $22 on execution issues
- Acadia Healthcare stock rating cut by Raymond James on cash flow concerns
- Acadia Healthcare stock price target lowered to $28 at RBC Capital
- Implied Volatility Surging for Acadia Healthcare Stock Options
- Acadia Healthcare Q2 Earnings Beat on Growing Admission Volumes
- UBS lowers Acadia Healthcare stock price target to $31 on deteriorating conditions
- Acadia Healthcare: Earnings Selloff Surprising, But Now Is Not The Time To Buy (ACHC)
- Guggenheim lowers Acadia Healthcare stock price target on Medicaid volume concerns
- Acadia Healthcare stock hits 52-week low at $20.31
- Acadia Healthcare (ACHC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Acadia Healthcare shares fall as guidance midpoint falls below estimates
- Acadia Healthcare earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- New Strong Sell Stocks for July 30th
- Analysts Estimate Acadia Healthcare (ACHC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Universal Health Services (UHS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- New Strong Sell Stocks for July 25th
Faixa diária
21.92 22.62
Faixa anual
19.58 63.41
- Fechamento anterior
- 21.92
- Open
- 22.26
- Bid
- 22.08
- Ask
- 22.38
- Low
- 21.92
- High
- 22.62
- Volume
- 1.110 K
- Mudança diária
- 0.73%
- Mudança mensal
- -2.77%
- Mudança de 6 meses
- -26.94%
- Mudança anual
- -64.95%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh