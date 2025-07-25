通貨 / ACHC
ACHC: Acadia Healthcare Company Inc
22.07 USD 0.15 (0.68%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACHCの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり21.92の安値と22.62の高値で取引されました。
Acadia Healthcare Company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
21.92 22.62
1年のレンジ
19.58 63.41
- 以前の終値
- 21.92
- 始値
- 22.26
- 買値
- 22.07
- 買値
- 22.37
- 安値
- 21.92
- 高値
- 22.62
- 出来高
- 4.166 K
- 1日の変化
- 0.68%
- 1ヶ月の変化
- -2.82%
- 6ヶ月の変化
- -26.97%
- 1年の変化
- -64.96%
