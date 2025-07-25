FiyatlarBölümler
Dövizler / ACHC
ACHC: Acadia Healthcare Company Inc

22.14 USD 0.07 (0.32%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ACHC fiyatı bugün 0.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.85 ve Yüksek fiyatı olarak 22.35 aralığında işlem gördü.

Acadia Healthcare Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
21.85 22.35
Yıllık aralık
19.58 63.41
Önceki kapanış
22.07
Açılış
21.96
Satış
22.14
Alış
22.44
Düşük
21.85
Yüksek
22.35
Hacim
7.443 K
Günlük değişim
0.32%
Aylık değişim
-2.51%
6 aylık değişim
-26.74%
Yıllık değişim
-64.85%
21 Eylül, Pazar