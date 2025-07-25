QuotesSections
ACHC
ACHC: Acadia Healthcare Company Inc

21.73 USD 0.31 (1.45%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

ACHC exchange rate has changed by 1.45% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 21.45 and at a high of 21.93.

Follow Acadia Healthcare Company Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
21.45 21.93
Year Range
19.58 63.41
Previous Close
21.42
Open
21.54
Bid
21.73
Ask
22.03
Low
21.45
High
21.93
Volume
2.115 K
Daily Change
1.45%
Month Change
-4.32%
6 Months Change
-28.09%
Year Change
-65.50%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%