ACHC: Acadia Healthcare Company Inc
22.07 USD 0.15 (0.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACHC hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.92 bis zu einem Hoch von 22.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Acadia Healthcare Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.92 22.62
Jahresspanne
19.58 63.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.92
- Eröffnung
- 22.26
- Bid
- 22.07
- Ask
- 22.37
- Tief
- 21.92
- Hoch
- 22.62
- Volumen
- 4.166 K
- Tagesänderung
- 0.68%
- Monatsänderung
- -2.82%
- 6-Monatsänderung
- -26.97%
- Jahresänderung
- -64.96%
