통화 / ACHC
ACHC: Acadia Healthcare Company Inc
22.14 USD 0.07 (0.32%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACHC 환율이 오늘 0.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.85이고 고가는 22.35이었습니다.
Acadia Healthcare Company Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ACHC News
- Psych Hospital Operator Acadia Healthcare Downgraded As It Braces For Medicaid Cuts - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Acadia Healthcare stock rating downgraded by BofA on Medicaid cuts
- Why Nutanix Stock Is Trading Higher Monday - Nutanix (NASDAQ:NTNX)
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Acadia & ECU Health Expand Behavioral Care Access in North Carolina
- This Illinois Tool Works Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC), Coherent (NYSE:COHR)
- Mizuho lowers Acadia Healthcare stock price target to $22 on execution issues
- Acadia Healthcare stock rating cut by Raymond James on cash flow concerns
- Acadia Healthcare stock price target lowered to $28 at RBC Capital
- Implied Volatility Surging for Acadia Healthcare Stock Options
- Acadia Healthcare Q2 Earnings Beat on Growing Admission Volumes
- UBS lowers Acadia Healthcare stock price target to $31 on deteriorating conditions
- Acadia Healthcare: Earnings Selloff Surprising, But Now Is Not The Time To Buy (ACHC)
- Guggenheim lowers Acadia Healthcare stock price target on Medicaid volume concerns
- Acadia Healthcare stock hits 52-week low at $20.31
- Acadia Healthcare (ACHC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Acadia Healthcare shares fall as guidance midpoint falls below estimates
- Acadia Healthcare earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- New Strong Sell Stocks for July 30th
- Analysts Estimate Acadia Healthcare (ACHC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Universal Health Services (UHS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- New Strong Sell Stocks for July 25th
일일 변동 비율
21.85 22.35
년간 변동
19.58 63.41
- 이전 종가
- 22.07
- 시가
- 21.96
- Bid
- 22.14
- Ask
- 22.44
- 저가
- 21.85
- 고가
- 22.35
- 볼륨
- 7.443 K
- 일일 변동
- 0.32%
- 월 변동
- -2.51%
- 6개월 변동
- -26.74%
- 년간 변동율
- -64.85%
20 9월, 토요일