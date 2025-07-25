Valute / ACHC
ACHC: Acadia Healthcare Company Inc
22.14 USD 0.07 (0.32%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACHC ha avuto una variazione del 0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.85 e ad un massimo di 22.35.
Segui le dinamiche di Acadia Healthcare Company Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ACHC News
Intervallo Giornaliero
21.85 22.35
Intervallo Annuale
19.58 63.41
- Chiusura Precedente
- 22.07
- Apertura
- 21.96
- Bid
- 22.14
- Ask
- 22.44
- Minimo
- 21.85
- Massimo
- 22.35
- Volume
- 7.443 K
- Variazione giornaliera
- 0.32%
- Variazione Mensile
- -2.51%
- Variazione Semestrale
- -26.74%
- Variazione Annuale
- -64.85%
20 settembre, sabato