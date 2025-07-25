КотировкиРазделы
Валюты / ACHC
ACHC: Acadia Healthcare Company Inc

21.71 USD 0.29 (1.35%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACHC за сегодня изменился на 1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.37, а максимальная — 21.93.

Следите за динамикой Acadia Healthcare Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.37 21.93
Годовой диапазон
19.58 63.41
Предыдущее закрытие
21.42
Open
21.67
Bid
21.71
Ask
22.01
Low
21.37
High
21.93
Объем
4.742 K
Дневное изменение
1.35%
Месячное изменение
-4.40%
6-месячное изменение
-28.16%
Годовое изменение
-65.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.