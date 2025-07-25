Валюты / ACHC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ACHC: Acadia Healthcare Company Inc
21.71 USD 0.29 (1.35%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACHC за сегодня изменился на 1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.37, а максимальная — 21.93.
Следите за динамикой Acadia Healthcare Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ACHC
- Psych Hospital Operator Acadia Healthcare Downgraded As It Braces For Medicaid Cuts - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Acadia Healthcare stock rating downgraded by BofA on Medicaid cuts
- Why Nutanix Stock Is Trading Higher Monday - Nutanix (NASDAQ:NTNX)
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Acadia & ECU Health Expand Behavioral Care Access in North Carolina
- This Illinois Tool Works Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC), Coherent (NYSE:COHR)
- Mizuho lowers Acadia Healthcare stock price target to $22 on execution issues
- Acadia Healthcare stock rating cut by Raymond James on cash flow concerns
- Acadia Healthcare stock price target lowered to $28 at RBC Capital
- Implied Volatility Surging for Acadia Healthcare Stock Options
- Acadia Healthcare Q2 Earnings Beat on Growing Admission Volumes
- UBS lowers Acadia Healthcare stock price target to $31 on deteriorating conditions
- Acadia Healthcare: Earnings Selloff Surprising, But Now Is Not The Time To Buy (ACHC)
- Guggenheim lowers Acadia Healthcare stock price target on Medicaid volume concerns
- Acadia Healthcare stock hits 52-week low at $20.31
- Acadia Healthcare (ACHC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Acadia Healthcare shares fall as guidance midpoint falls below estimates
- Acadia Healthcare earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- New Strong Sell Stocks for July 30th
- Analysts Estimate Acadia Healthcare (ACHC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Universal Health Services (UHS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- New Strong Sell Stocks for July 25th
Дневной диапазон
21.37 21.93
Годовой диапазон
19.58 63.41
- Предыдущее закрытие
- 21.42
- Open
- 21.67
- Bid
- 21.71
- Ask
- 22.01
- Low
- 21.37
- High
- 21.93
- Объем
- 4.742 K
- Дневное изменение
- 1.35%
- Месячное изменение
- -4.40%
- 6-месячное изменение
- -28.16%
- Годовое изменение
- -65.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.