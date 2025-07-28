Divisas / ACHC
ACHC: Acadia Healthcare Company Inc
21.92 USD 0.21 (0.97%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ACHC de hoy ha cambiado un 0.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.72, mientras que el máximo ha alcanzado 22.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Acadia Healthcare Company Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ACHC News
- Psych Hospital Operator Acadia Healthcare Downgraded As It Braces For Medicaid Cuts - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Calificación de acciones de Acadia Healthcare rebajada por BofA por recortes de Medicaid
- Acadia Healthcare stock rating downgraded by BofA on Medicaid cuts
- Why Nutanix Stock Is Trading Higher Monday - Nutanix (NASDAQ:NTNX)
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Acadia & ECU Health Expand Behavioral Care Access in North Carolina
- This Illinois Tool Works Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC), Coherent (NYSE:COHR)
- Mizuho lowers Acadia Healthcare stock price target to $22 on execution issues
- Acadia Healthcare stock rating cut by Raymond James on cash flow concerns
- Acadia Healthcare stock price target lowered to $28 at RBC Capital
- Implied Volatility Surging for Acadia Healthcare Stock Options
- Acadia Healthcare Q2 Earnings Beat on Growing Admission Volumes
- UBS lowers Acadia Healthcare stock price target to $31 on deteriorating conditions
- Acadia Healthcare: Earnings Selloff Surprising, But Now Is Not The Time To Buy (ACHC)
- Guggenheim lowers Acadia Healthcare stock price target on Medicaid volume concerns
- Acadia Healthcare stock hits 52-week low at $20.31
- Acadia Healthcare (ACHC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Acadia Healthcare shares fall as guidance midpoint falls below estimates
- Acadia Healthcare earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- New Strong Sell Stocks for July 30th
- Analysts Estimate Acadia Healthcare (ACHC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Universal Health Services (UHS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Rango diario
21.72 22.86
Rango anual
19.58 63.41
- Cierres anteriores
- 21.71
- Open
- 21.80
- Bid
- 21.92
- Ask
- 22.22
- Low
- 21.72
- High
- 22.86
- Volumen
- 5.856 K
- Cambio diario
- 0.97%
- Cambio mensual
- -3.48%
- Cambio a 6 meses
- -27.47%
- Cambio anual
- -65.20%
