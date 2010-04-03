SMC Breakout Channels MT5

Ventajas de este indicador: Esta herramienta está diseñada para el trading de Smart Money Concepts (SMC), enfocándose en identificar consolidaciones (Rangos/Laterales) y rupturas (Breakouts), junto con un análisis profundo del volumen.

  1. Detección Automática de Rangos:

    • Sin dibujar manualmente: El indicador traza canales (Cajas) automáticamente cuando el mercado entra en fase lateral.

    • Zonas Clave: Identifica claramente zonas de Acumulación y Distribución.

  2. Desglose de Volumen (Volume Breakdown):

    • Análisis interno: A diferencia del volumen estándar, este analiza el interior de la caja de precios.

    • Compra vs Venta: Muestra si hay más volumen de compra o de venta dentro del rango.

    • Delta de Volumen: Calcula la diferencia neta para confirmar la fuerza antes de una ruptura.

  3. Punto de Control (POC):

    • Traza la línea POC (línea discontinua naranja).

    • Beneficio: Indica el precio con mayor volumen negociado, actuando como soporte/resistencia fuerte o un imán para el precio.

  4. Señales de Ruptura Claras:

    • Alerta inmediatamente cuando el precio rompe el rango (flechas).

    • Menos señales falsas: La lógica de "Esperar Ruptura" evita dibujar nuevas cajas prematuramente.

  5. Medidor de Fuerza (Strength Gauge):

    • Una barra visual lateral que estima el impulso actual del precio.

    • Permite ver rápidamente si el mercado es Alcista (Bullish) o Bajista (Bearish).

  6. Alta Personalización:

    • Fuente de Volumen: Puede usar Volumen Tick o "Distancia del Precio" si no hay volumen real.

    • Gráfico Limpio: Evita la superposición de cajas para mantener el análisis claro.


