SMC Breakout Channels MT5

HighLow MT5 Azamat Mullayanov 4 (2) Indicadores

El indicador traza dos líneas por precios máximos y mínimos. Las líneas cumplen ciertos criterios. La línea azul es para comprar. La roja es para vender. La señal de entrada - la barra se abre por encima o por debajo de las líneas. El indicador funciona en todos los pares de divisas y marcos de tiempo Se puede utilizar como un sistema de comercio ya hecho o como una señal adicional para una estrategia comercial personalizada. No hay parámetros de entrada. Como con cualquier indicador de señal, e