SMC Breakout Channels MT5
- Indicadores
- Sathit Sukhirun
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Ventajas de este indicador: Esta herramienta está diseñada para el trading de Smart Money Concepts (SMC), enfocándose en identificar consolidaciones (Rangos/Laterales) y rupturas (Breakouts), junto con un análisis profundo del volumen.
Detección Automática de Rangos:
Sin dibujar manualmente: El indicador traza canales (Cajas) automáticamente cuando el mercado entra en fase lateral.
Zonas Clave: Identifica claramente zonas de Acumulación y Distribución.
Desglose de Volumen (Volume Breakdown):
Análisis interno: A diferencia del volumen estándar, este analiza el interior de la caja de precios.
Compra vs Venta: Muestra si hay más volumen de compra o de venta dentro del rango.
Delta de Volumen: Calcula la diferencia neta para confirmar la fuerza antes de una ruptura.
Punto de Control (POC):
Traza la línea POC (línea discontinua naranja).
Beneficio: Indica el precio con mayor volumen negociado, actuando como soporte/resistencia fuerte o un imán para el precio.
Señales de Ruptura Claras:
Alerta inmediatamente cuando el precio rompe el rango (flechas).
Menos señales falsas: La lógica de "Esperar Ruptura" evita dibujar nuevas cajas prematuramente.
Medidor de Fuerza (Strength Gauge):
Una barra visual lateral que estima el impulso actual del precio.
Permite ver rápidamente si el mercado es Alcista (Bullish) o Bajista (Bearish).
Alta Personalización:
Fuente de Volumen: Puede usar Volumen Tick o "Distancia del Precio" si no hay volumen real.
Gráfico Limpio: Evita la superposición de cajas para mantener el análisis claro.
