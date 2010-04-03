SMC Breakout Channels MT5
- 지표
- Sathit Sukhirun
- 버전: 1.0
- 활성화: 20
이 지표의 장점: 이 지표는 스마트 머니 컨셉 (SMC) 트레이딩을 위한 도구로, 가격의 횡보(Range) 및 돌파(Breakout) 식별과 심층적인 거래량(Volume) 분석에 중점을 둡니다.
자동 범위 감지 (Automated Range Detection):
수동 작도 불필요: 시장이 횡보세에 접어들면 자동으로 박스/채널을 그려줍니다.
핵심 구간 식별: SMC의 핵심인 매집(Accumulation) 및 분산(Distribution) 구간을 명확하게 보여줍니다.
거래량 세부 분석 (Volume Breakdown):
내부 분석: 일반적인 거래량 막대와 달리 박스 내부의 거래량 구성을 분석합니다.
매수 vs 매도: 해당 구간에서 매수세와 매도세 중 어느 쪽이 우위인지 보여줍니다.
델타 볼륨 (Delta Volume): 순 차이(Net)를 계산하여 돌파 전에 추세의 강도를 확인합니다.
포인트 오브 컨트롤 (POC):
박스 내에 POC 라인(주황색 점선)을 표시합니다.
이점: 가장 많은 거래가 이루어진 가격대로, 강력한 지지/저항 역할을 하거나 가격을 끌어당기는 자석 역할을 합니다.
명확한 돌파 신호:
가격이 박스를 벗어나면 즉시 화살표로 알림을 보냅니다.
속임수 신호 감소: "돌파 대기(Wait for Breakout)" 설정은 성급하게 새 박스가 그려지는 것을 방지하여 복잡한 횡보장에서 혼란을 줄입니다.
강도 게이지 (Strength Gauge):
현재 가격 모멘텀이나 매수/매도 비율을 시각적으로 보여주는 게이지 기능입니다.
숫자를 보지 않고도 시장이 강세(Bullish)인지 약세(Bearish)인지 즉시 파악할 수 있습니다.
-
높은 사용자 정의 가능성:
볼륨 소스 선택: 리얼 볼륨이 없는 경우 틱 볼륨이나 "가격 거리(Price Distance)"를 대신 사용할 수 있어 모든 종목에 적용 가능합니다.
깔끔한 차트: 박스가 서로 겹치지 않게 하는 로직이 있어 차트가 지저분해지지 않습니다.
