あなたが移動平均で取引する場合、この指標はあなたの最高のアシスタントになります。 これは、2つの移動平均が交差するときの信号を示します（たとえば、速い移動平均が下から上への遅い移動平均を突破します-成長が可能です）。 それはすべての方法であなたに通知します：それは端末でビープ音を鳴らし、あなたの電話に通知を送信し、あなたの電子メールに電子メールを送信します—今、あなたは間違いなく取引を見逃すことはありません。 それは柔軟に調整することができます：あなたは（利用可能な10以上のオプションがあります）移動平均を計算する方法を正確に選択し、あなたの戦略 移動平均線が好きな人のためのツール。 画面に座る必要はありません-それは行動する時が来たときにあなたに教えてくれます。 そして、あなたが実験したいのであれば、設定はあなたが長期的な取引のためにさえ、スキャルピングのためにそれを適応させるのを助けるでしょう。 指標は、迅速なコードを持っており、簡単にあなたの取引ロボットに統合することができます。 送信される信号とアラートには2つのタイプがあります。 最初の信号は、条件が満たされる可能性がある場合

