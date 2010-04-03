SMC Breakout Channels MT5
- インディケータ
- Sathit Sukhirun
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 20
このインジケーターの利点: これは、スマートマネーコンセプト (SMC) に基づくトレードツールで、価格の保ち合い（レンジ/横ばい）とブレイクアウトの特定、および詳細な出来高（ボリューム）分析に重点を置いています。
-
レンジの自動検出 (Automated Range Detection):
-
手動描画不要: 市場が横ばいになると、自動的に価格チャネル（ボックス）を描画します。
-
重要ゾーンの特定: SMCトレードの核心である「蓄積 (Accumulation)」や「分配 (Distribution)」のゾーンを明確にします。
-
-
出来高の内訳分析 (Volume Breakdown):
-
内部構造の分析: 通常の1本のボリュームバーとは異なり、価格ボックス内の出来高を「解剖」して表示します。
-
買い圧力 vs 売り圧力: そのレンジ内で、買い（Ask）と売り（Bid）のどちらが優勢かを示します。
-
デルタボリューム: 純差（ネット）を計算し、ブレイクアウト前にどちらが勝っているかを確認できます。
-
-
ポイント・オブ・コントロール (POC):
-
ボックス内に POC ライン（デフォルトではオレンジの点線）を表示します。
-
メリット: そのレンジ内で最も取引量が多かった価格帯を示し、強力なサポレジや価格を引き寄せるマグネットとして機能します。
-
-
明確なブレイクアウトシグナル:
-
価格が枠を抜けると、即座に矢印でブレイクアウトを通知します。
-
ダマシの低減: 「ブレイクアウト待機 (Wait for Breakout)」設定により、早すぎるボックス描画を防ぎ、複雑なレンジ相場での迷いを減らします。
-
-
ストレングス・ゲージ (Strength Gauge):
-
現在の価格の勢いや売買比率を視覚的に評価する「ゲージ」機能があります。
-
数字を見なくても、相場が強気 (Bullish) か弱気 (Bearish) かを一目で判断できます。
-
-
高いカスタマイズ性:
-
ボリュームソースの選択: リアルボリュームがない場合でも、ティックボリュームや「価格変動幅 (Price Distance)」を代用できるため、あらゆる銘柄に対応可能です。
-
クリーンなチャート: ボックスが重ならないように制御するロジックにより、チャートが見やすくなります。
