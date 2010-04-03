SMC Breakout Channels MT5

如果您使用移动平均线进行交易，该指标将是您最好的助手。 以下是它可以做的事情：它显示当两个移动平均线相交时的信号（例如，快速移动平均线突破从底部到顶部的缓慢移动平均线-增长是可能的）。 它以各种方式通知您：它在终端中发出嘟嘟声，向您的手机发送通知并向您的电子邮件发送电子邮件—现在您绝对不会错过任何交易。 它可以灵活调整：您可以准确选择如何计算移动平均线（有超过10个选项可用），为您的策略选择颜色，周期和其他参数。 对于那些谁喜欢移动平均线的工具。 无需坐在屏幕上-它会告诉你什么时候采取行动。 如果你想尝试，这些设置将帮助你适应它，即使是剥头皮，即使是长期交易。 该指标有一个快速的代码,可以很容易地集成到您的交易机器人. 有两种类型的信号和警报发送。 当有机会满足条件时，第一个信号就会出现，即酒吧还没有关闭，可能会有变化。 这使您可以坐在电脑前，仔细检查新闻或以任何其他方式准备交易，不会错过任何利润。 当图表上的箭头已经完全形成时，第二个信号就会出现。 每种类型的信号每条仅给出一次。 这意味着该指标不会在同一价格栏内重复信号—您每个周期只收到一个通知（例如，每分钟或每小时）。 这样的系统

