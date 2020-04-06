Tool Max Gold

 Торговая система «Tool Max Gold»: Это приглашение к торговле на  XAUUSD.  Золотой век продолжается! Золото в 2025–2026 годах — это современный инструмент защиты капитала и в этом заключается секрет его волатильности. 

 «Tool Max Gold» — это мощный торговый робот для MT4, созданный специально для торговли XAUUSD. Он объединяет передовые алгоритмы автоматической торговли с расширенными возможностями для ручного управления и интеллектуальной защитой депозита. Прямо на графике, встроенные инструменты мониторинга в реальном времени позволяют отслеживать прибыль, убытки и текущий статус. Основа стратегии робота — использование всплесков волатильности в импульсных волнах. Программа не применяет рискованные методы управления капиталом, такие как мартингейл, сетки или усреднение. Чтобы начать зарабатывать, достаточно установить робота на MT4 и не выключать компьютер (или использовать VPS). Этот эксперт приносит стабильный доход. Позвольте ему работать на вас!

 

Почему «Tool Max Gold»?

  • Специализация на золоте (XAUUSD): Робот оптимизирован для самой волатильной и прибыльной ниши рынка Форекс.
  • Более 30 торговых функций: Не только автоторговля, но и богатый инструментарий для ручных стратегий.
  • Инвестиция, которая возвращается: Например, при стартовом депозите в $500, ваши вложения могут окупиться уже в первый месяц.
  • Вывод: Торговая система «Tool Max Gold» представляет собой инновационное решение для трейдеров, стремящихся к стабильному доходу на рынке золота. Благодаря сочетанию автоматизированных   алгоритмов и инструментов для ручного управления, система обеспечивает высокую эффективность и защиту инвестиций. Независимо от выбранного режима торговли, система «Tool Max Gold» предлагает трейдерам возможность достижения поставленных финансовых целей.

 Технические характеристики

Платформа

MetaTrader 4.

Тип счета

Хеджирующий.

Основной инструмент

XAUUSD (оптимизировано).

Таймфрейм для автоторговли        

  M5.

Рекомендуемый депозит

От $500 (на одного робота).

Требования

5-значные котировки, плечо 1:200 (от плеча зависит размер лота).

 

 Как это работает? Интерактивная панель управления

«Tool Max Gold» — это  интерактивная панель управления, которая отображается на графике. Вам не нужно копаться в сложных настройках — все управление осуществляется с помощью интуитивных графических кнопок и окон ввода. Кроме того,  в панели встроены 2 графических индикатора: для визуального анализа поведения цены по всем таймфреймам, на основе MA, RSI, CCI, Stoch. и MACD, а также, для открытия позиций, торговые сигналы Signal ---> TradeBuy, TradeSell или NULL.

Скриншоты поз. 2, поз. 3: Полная версия панели с графикой и статистикой. 

Скриншот поз. 4: Компактный режим работы.


Установка Робота на график

Быстрый старт:

     Инструкции по действиям и настройкам транслируются во время установки на график. Дважды кликните по иконке Робота в Навигаторе терминала или перенесите его на график XAUUSD, в открывшемся окне появится Стартовое меню с инструкцией.   Скриншот поз. 1.


 Режим автоторговли

 Автоторговля (Режим % от маржи) TF M5

Ожидаемая доходность: до 100% в месяц.
Риск: Под управлением  Money Management.
Для трейдеров, готовых к более активному росту депозита.


 Результаты, которые говорят сами за себя

Мы не просто обещаем — мы подтверждаем результаты тестами с реальными сделками.

  • Примеры автоторговли на реальном счете (Режим % от маржи):

Скриншоты поз. 2, поз. 3: Стабильный рост депозита на реальном счете.

  •  Автоторговля на Тестере Стратегий (Режим % от маржи)

Скриншот поз. 6: Плавная кривая баланса. Высокая доходность с использованием Money Management.

 

 Уникальная система защиты капитала

Наша философия — капитал должен быть защищен, поэтому «Tool Max Gold» оснащен многоуровневой системой безопасности.

 Пример автоматической фиксации прибыли на реальном счете. (Сработала функция «Защита депозита»). Скриншот поз.5.

     Настройка защиты капитала:

  • Ограничение убытков: Виртуальный стоп-лосс в % от баланса (кнопки [Risk%]+[On.Risk%]) или классический стоп-лосс в пунктах (кнопка [SL]).
  • Автосохранение баланса счета: Для старта функции «Защита депозита», задайте целевой уровень «Текущей прибыли» и размер «Страховки», установите суммы и нажмите кнопки [StartProtection] и [Insurance]. При достижении заданных параметров, Робот перейдет в режим сохранения баланса счета. Скриншот поз. 4.
  • Интеллектуальное управление риском: На старте используйте ограничение убытков, а после активации «Защиты депозита» — максимизируйте прибыль.
    Подробнее о работе функции «Защите депозита»: 
      • При достижении «Текущей прибылью» установленного значения, на графике появится баннер отображающий величины   «Текущей прибыли» и «Страховки»,   а также  включится метка — вертикальная  зеленая, пунктирная линия, которая будет визуально указывать с какого момента включен режим защиты ваших средств.    Скриншот поз. 4.
      • В дальнейшем, при достижении «Текущей прибыли» заданного стартового объёма, когда уже автоматически включилась функция  «Защита депозита»,  выключаем   кнопки [Risk%], [On.Risk%] или [SL] и {Clear] для удаления стоп-лосса. После этого ваши инвестиции будут надежно сохранены.
      • Если сумма «Текущей прибыли» уменьшится и станет равна сумме «Страховки», все открытые позиции этого символа автоматически закроются. При этом сохраняется текущий баланс счета, с учетом суммы «Страховки», а Робот автоматически останавливается. Скриншот поз. 5.

               Итог защиты капитала: Ваши средства сохранены: можно дальше продолжать торговлю, переустановив, Робот на график.


       Настройка торговли Роботом 

      • В режиме торговли руками

              После установки Робота на график терминала, в Панели необходимо выбрать режим ручной торговли. Для этого нужно нажать кнопку [Arm] (рука), что отключит автоматическое открытие рыночных и лимитных позиций. При работе вручную, если нужно закрыть встречные перекрытые позиции, можно использовать кнопку [Absorption], для их взаимного погашения с положительным сальдо.   

          • В режиме Автоторговли Режим % от маржи: TF M5.
                  После установки Робота на график терминала, в Панели  нажмите кнопку [MM]. Для более активного роста депозита, можно нажать кнопку [Risk%] или не использовать.
                     В режиме автоматической торговли новые позиции будут открываться в соответствии с торговыми сигналами встроенного индикатора. Эти сигналы обозначаются как Signal ---> TradeBuy для покупки и TradeSell для продажи. Важно учитывать величину кредитного плеча, так как она влияет на размер лота при автоторговле. Чем больше плечо, тем больше размер лота для открываемых позиций. Рекомендуется использовать плечо не более 1:200.   
            • Установка и настройка Робота на Тестере Стратегий для Автоторговли (Режим % от маржи):

                В настройках Тестера Стратегий:

            1. Установите на Тестер Стратегий  XAUUSD;

            2. Переключите параметры в свойствах:  Use_MM = true и Use_Risk=true или оставить Use_Risk=false.

            3. Поставьте флажок в окне Визуализация;

            4. Модель: Все тики.

            5. Установите диапазон дат.

            6. Установите спред:  для XAUUSD — "Текущий" (для 5-знаков). 

            7. Таймфрейм M5 и объем депозита не менее 5000 или 10000.

            8. Нажмите кнопку "Старт".

                 Примечание: Чтобы ускорить работу в Тестере Стратегий, снимите флажок в окне Визуализации и переключите в свойствах Use_Graphics = false.

             

             Предупреждение о рисках

                  Внимание: Данное предложение и любые отчеты не являются прямым призывом к торговле. Торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и ответственность за ее результаты полностью лежит на трейдере.

             

             Поддержка и обновления

            • Регулярные обновления для совместимости с новыми версиями MT4.
            • Оперативная техническая поддержка по настройке и конфигурации.
            • Активный мониторинг отзывов пользователей для улучшений.

            Copyright 2025, Vladimir Sobolev 

            va-50@List.ru

            MQL5 Профильhttps://www.mql5.com/ru/users/sochav


            Produtos recomendados
            Trend Catcher EA Pro
            Issam Kassas
            Experts
            Trend Catcher EA Pro — Baseado no indicador Trend Catcher, um dos mais queridos pelos traders, e após muitos pedidos, finalmente temos o Trend Catcher EA. Um Expert Advisor de nova geração que combina automação algorítmica com controle manual direto, oferecendo total comando sobre o mercado. Ele é rápido, adaptável e projetado para traders que valorizam clareza, desempenho e liberdade de decisão. Desenvolvido e otimizado especificamente para EURUSD utilizando dados de ticks reais (99,9%), o Tren
            FREE
            CCI and ATR Trader
            Evgeniia Terekhova
            2.33 (3)
            Experts
            Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
            FREE
            Gyroscopes
            Nadiya Mirosh
            Experts
            Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
            Simple RSI Forex Trading Strategy
            Victor Manuel Valderrama Zamora
            4 (1)
            Experts
            Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
            FREE
            Magic EA MT4
            Kyra Nickaline Watson-gordon
            3 (1)
            Experts
            Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
            The Arrow Scalper
            Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
            1 (2)
            Experts
            Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
            FREE
            Blue CARA MT4
            Duc Anh Le
            Experts
            | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
            PZ Goldfinch Scalper EA
            PZ TRADING SLU
            2.73 (41)
            Experts
            Esta é a iteração mais recente do meu famoso scalper, Goldfinch EA, publicado pela primeira vez há quase uma década. Ele amplia o mercado em expansões súbitas de volatilidade que ocorrem em curtos períodos de tempo: assume e tenta capitalizar a inércia no movimento dos preços após uma súbita aceleração dos preços. Esta nova versão foi simplificada para permitir que o profissional use o recurso de otimização do testador facilmente para encontrar os melhores parâmetros de negociação. [ Guia de ins
            FREE
            Royal Dutch Skunk
            Sayan Vandenhout
            Experts
            ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
            Email Drawdown Alert
            Roman Starostin
            5 (12)
            Indicadores
            Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
            FREE
            Free automatic fibonacci
            Tonny Obare
            4.67 (49)
            Indicadores
            Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
            FREE
            Smart Funded Hft
            Barbaros Bulent Kortarla
            4.82 (65)
            Experts
            !! POR FAVOR, ATUALIZE PARA A ÚLTIMA VERSÃO 2.05 PARA UM DESEMPENHO AINDA MAIS RÁPIDO!! SMART FUNDED HFT ACABOU DE PASSAR NO DESAFIO DE 100K DA KORTANA FX NA ABERTURA DO MERCADO EM 29.01.2024, APESAR DA BAIXA VOLATILIDADE POR FAVOR, VERIFIQUE A SEÇÃO DE CAPTURAS DE TELA, COLOQUEI A PROVA LÁ IMPORTANTE NÃO PERCA O DESCONTO EXCLUSIVO DE 40% DA KORTANA FX PARA PAGAMENTOS EM CRIPTOMOEDAS ATÉ 29.01.2024.  Liberte o seu potencial de trading com o Smart Funded HFT EA!   SEM NECESSIDADE DE VPS / SEM ARQ
            Matrix Arrow EA MT4
            Juvenille Emperor Limited
            5 (8)
            Experts
            Matrix Arrow EA MT4 é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de MT4 do indicador de seta Matrix com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O Matrix Arrow Indicator MT4 determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de conv
            Project Infinity
            Sergey Yarmish
            Experts
            The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
            Night Trader EURUSD
            Ugur Oezcan
            4.21 (29)
            Experts
            The EA can trade multiple currencies. Please check our signals ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) for detailed information. No grid or martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits als
            Hedging Forex EA1
            Samir Arman
            5 (2)
            Experts
            ️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
            H4 GBPUSD Trend Scalper
            Valeriy Potapov
            Experts
            H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
            Zigzag Hedging EA
            Samir Arman
            Experts
            he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
            Correlation Beast EA
            Rodrigo Rethka Goncalves
            Experts
            Correlation Beast V2.5 – Eleve seu Trading no Forex às Alturas! Liberte o poder das correlações entre pares de moedas com o Correlation Beast V2.5 , o Expert Advisor definitivo para MetaTrader 4! Projetado para traders que buscam precisão e lucratividade , este EA utiliza estratégias avançadas de correlação para identificar operações com alta probabilidade de acerto. Seja você iniciante ou experiente, essa ferramenta é a chave para dominar o mercado Forex! Por que escolher o Cor
            BuckWise
            Joel Protusada
            Experts
            BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
            Gold Crazy EA MT4
            Nguyen Nghiem Duy
            Experts
            Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
            Macd Martin
            Roman Yablonskiy
            2.5 (2)
            Experts
            Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
            FREE
            ALT Income
            Maksim Bogdanov
            Experts
            ALT Income  - Автоматизированный    советник. Написан для пары EURUSD. .  Торгует  на тайм фрейме M5.  Рекомендованные условия торговли при плече 1:500 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxRiskSELL   от 1 до 15;   Прибыль от одной сделки - TakeProfitSell от 50 до 100.0; Рекомендованные условия торговли при плече  1:40 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxR
            HFT King Ea
            Ram Klein Caputol
            Experts
            Apresentando HFT KING EA - O HFT KING definitivo da negociação! Este sistema de negociação de alta frequência totalmente automatizado foi projetado para revolucionar sua experiência de negociação com seu algoritmo avançado e recursos de última geração. O HFT King utiliza uma combinação única de análise técnica, inteligência artificial, negociação de alta frequência e aprendizado de máquina para fornecer aos traders sinais de negociação confiáveis ​​e lucrativos. A tecnologia de ponta da HFT King
            Benj hybrid EA mararm
            Benjamin Allip
            Experts
            BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version (for lifetime purchase only). Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade autom
            Harvest GOLD
            Sayan Vandenhout
            Experts
            Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
            Harvest FX
            Sayan Vandenhout
            4.56 (9)
            Experts
            Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
            FREE
            Vizzion
            Joel Protusada
            Experts
            Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
            Santa Scalping
            Morten Kruse
            2.84 (19)
            Experts
            Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
            Reef Scalper
            Charles Crete
            Experts
            Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
            Os compradores deste produto também adquirem
            Quantum Emperor MT4
            Bogdan Ion Puscasu
            4.85 (172)
            Experts
            Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
            Vortex Gold MT4
            Stanislav Tomilov
            5 (16)
            Experts
            Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
            Aura Black Edition
            Stanislav Tomilov
            4.6 (20)
            Experts
            Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
            AI Forex Robot MT4
            MQL TOOLS SL
            4.6 (10)
            Experts
            AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
            Goldex AI
            Mateo Perez Perez
            4.29 (28)
            Experts
            Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
            Quantum King MT4
            Bogdan Ion Puscasu
            Experts
            Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
            Aura Neuron MT4
            Stanislav Tomilov
            4.58 (12)
            Experts
            Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
            The Infinity EA MT4
            Abhimanyu Hans
            3.73 (30)
            Experts
            Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
            Blox
            Cence Jk Oizeijoozzisa
            5 (2)
            Experts
            Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
            HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
            Martin Alejandro Bamonte
            3.67 (3)
            Experts
            VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
            XG Gold Robot MT4
            MQL TOOLS SL
            4.32 (38)
            Experts
            The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
            Javier Gold Scalper V2
            Felipe Jose Costa Pereira
            5 (2)
            Experts
            Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
            AW Recovery EA
            AW Trading Software Limited
            4.35 (85)
            Experts
            O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
            The Gold Reaper MT4
            Profalgo Limited
            4.58 (31)
            Experts
            PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
            AlphaCore System MT4
            Evgeniy Zhdan
            5 (1)
            Experts
            AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
            DCA CycleMax
            Jin Sangun
            Experts
            Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
            Theranto v3
            Hossein Davarynejad
            Experts
            //////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
            HFT Pass Prop Firm MT4
            Lo Thi Mai Loan
            5 (26)
            Experts
            Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
            The Golden Way
            Lin Lin Ma
            Experts
            O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
            CyNera MT4
            Svetlana Pawlowna Grosshans
            2.81 (16)
            Experts
            CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
            KonokaSystemNEO
            Nobuyoshi Murase
            1 (1)
            Experts
            KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
            Golden Mirage mt4
            Michela Russo
            Experts
            Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
            Titan AI 4All
            Amirbehzad Eslami
            Experts
            Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
            Infinity Trader EA
            Lachezar Krastev
            5 (15)
            Experts
            CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
            Gold Zenith mt4
            Marina Arkhipova
            5 (1)
            Experts
            Gold Zenith — assessor premium para ouro (XAUUSD) Gold Zenith — assessor premium para ouro (XAUUSD) Gold Zenith é um algoritmo potente e disciplinado para XAUUSD (ouro). Ele não utiliza métodos arriscados (grades (grid) , martingale, etc.) e cada operação é protegida por stop loss . Lógica: identifica o movimento de tendência e opera os pullbacks , abrindo apenas uma posição por sinal. Sem configurações complexas — os padrões já estão prontos para uso real: arraste o EA para o gráfico e comece a
            DS Gold Robot MT4
            MQL TOOLS SL
            4.1 (10)
            Experts
            Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
            Forex Diamond EA
            Lachezar Krastev
            5 (5)
            Experts
            CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
            Stratos Mistral mt4
            Michela Russo
            Experts
            LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
            Forex GOLD Investor
            Lachezar Krastev
            4.45 (47)
            Experts
            CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex GOLD Investor is
            Stock Indexes EA MT4
            MQL TOOLS SL
            4 (4)
            Experts
            Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
            Filtro:
            Sem comentários
            Responder ao comentário