Торговая система «Tool Max Gold»: Это приглашение к торговле на XAUUSD. Золотой век продолжается! Золото в 2025–2026 годах — это современный инструмент защиты капитала и в этом заключается секрет его волатильности.

«Tool Max Gold» — это мощный торговый робот для MT4, созданный специально для торговли XAUUSD. Он объединяет передовые алгоритмы автоматической торговли с расширенными возможностями для ручного управления и интеллектуальной защитой депозита. Прямо на графике, встроенные инструменты мониторинга в реальном времени позволяют отслеживать прибыль, убытки и текущий статус. Основа стратегии робота — использование всплесков волатильности в импульсных волнах. Программа не применяет рискованные методы управления капиталом, такие как мартингейл, сетки или усреднение. Чтобы начать зарабатывать, достаточно установить робота на MT4 и не выключать компьютер (или использовать VPS). Этот эксперт приносит стабильный доход. Позвольте ему работать на вас!

Почему «Tool Max Gold»?

Специализация на золоте (XAUUSD): Робот оптимизирован для самой волатильной и прибыльной ниши рынка Форекс.

Более 30 торговых функций: Не только автоторговля, но и богатый инструментарий для ручных стратегий.

Инвестиция, которая возвращается: Например, при стартовом депозите в $500, ваши вложения могут окупиться уже в первый месяц.

Вывод: Торговая система «Tool Max Gold» представляет собой инновационное решение для трейдеров, стремящихся к стабильному доходу на рынке золота. Благодаря сочетанию автоматизированных алгоритмов и инструментов для ручного управления, система обеспечивает высокую эффективность и защиту инвестиций. Независимо от выбранного режима торговли, система «Tool Max Gold» предлагает трейдерам возможность достижения поставленных финансовых целей.

Технические характеристики

Платформа MetaTrader 4. Тип счета Хеджирующий. Основной инструмент XAUUSD (оптимизировано). Таймфрейм для автоторговли M5. Рекомендуемый депозит От $500 (на одного робота). Требования 5-значные котировки, плечо 1:200 (от плеча зависит размер лота).

Как это работает? Интерактивная панель управления

«

Tool Max Gold»

— это

интерактивная панель управления, которая отображается на графике. Вам не нужно копаться в сложных настройках — все управление осуществляется с помощью интуитивных графических кнопок и окон ввода. Кроме того, в панели встроены 2 графических индикатора: для визуального анализа поведения цены по всем таймфреймам, на основе MA, RSI, CCI, Stoch. и MACD, а также, для открытия позиций, торговые сигналы Signal ---> TradeBuy, TradeSell или NULL

Скриншоты поз. 2, поз. 3: Полная версия панели с графикой и статистикой.

Скриншот поз. 4: Компактный режим работы.





Установка Робота на график

Быстрый старт:

Инструкции по действиям и настройкам транслируются во время установки на график. Дважды кликните по иконке Робота в Навигаторе терминала или перенесите его на график XAUUSD, в открывшемся окне появится Стартовое меню с инструкцией. Скриншот поз. 1.





Режим автоторговли

Автоторговля (Режим % от маржи) TF M5

Ожидаемая доходность: до 100% в месяц.

Риск: Под управлением Money Management.

Для трейдеров, готовых к более активному росту депозита.





Результаты, которые говорят сами за себя

Мы не просто обещаем — мы подтверждаем результаты тестами с реальными сделками.

Примеры автоторговли на реальном счете (Режим % от маржи):

Скриншоты поз. 2, поз. 3: Стабильный рост депозита на реальном счете.

Автоторговля на Тестере Стратегий (Режим % от маржи)

Скриншот поз. 6: Плавная кривая баланса. Высокая доходность с использованием Money Management.

Уникальная система защиты капитала

Наша философия — капитал должен быть защищен, поэтому «Tool Max Gold» оснащен многоуровневой системой безопасности.

Пример автоматической фиксации прибыли на реальном счете. (Сработала функция «Защита депозита»). Скриншот поз.5.



Настройка защиты капитала:

Ограничение убытков: Виртуальный стоп-лосс в % от баланса (кнопки [Risk%]+[On.Risk%]) или классический стоп-лосс в пунктах (кнопка [SL]).

Автосохранение баланса счета: Для старта функции «Защита депозита» , задайте целевой уровень «Текущей прибыли» и размер «Страховки», установите суммы и нажмите кнопки [StartProtection] и [Insurance]. При достижении заданных параметров, Робот перейдет в режим сохранения баланса счета. Скриншот поз. 4.

Интеллектуальное управление риском: На старте используйте ограничение убытков, а после активации «Защиты депозита» — максимизируйте прибыль.

При достижении «Текущей прибылью» установленного значения, на графике появится баннер отображающий величины «Текущей прибыли» и «Страховки» , а также включится метка — вертикальная зеленая, пунктирная линия, которая будет визуально указывать с какого момента включен режим защиты ваших средств. Скриншот поз. 4.

В дальнейшем, при достижении «Текущей прибыли» заданного стартового объёма, когда уже автоматически включилась функция «Защита депозита» , выключаем кнопки [Risk%], [On.Risk%] или [SL] и {Clear] для удаления стоп-лосса. После этого ваши инвестиции будут надежно сохранены.

Если сумма «Текущей прибыли» уменьшится и станет равна сумме «Страховки» , все открытые позиции этого символа автоматически закроются. При этом сохраняется текущий баланс счета, с учетом суммы «Страховки» , а Робот автоматически останавливается. Скриншот поз. 5.

Подробнее о работе функции «Защите депозита»:

Итог защиты капитала: Ваши средства сохранены: можно дальше продолжать торговлю, переустановив, Робот на график.





Настройка торговли Роботом

В режиме торговли руками

После установки Робота на график терминала, в Панели необходимо выбрать режим ручной торговли. Для этого нужно нажать кнопку [Arm] (рука), что отключит автоматическое открытие рыночных и лимитных позиций. При работе вручную, если нужно закрыть встречные перекрытые позиции, можно использовать кнопку [Absorption], для их взаимного погашения с положительным сальдо.

В режиме Автоторговли Режим % от маржи: TF M5.

После установки Робота на график терминала, в Панели

В режиме автоматической торговли новые позиции будут открываться в соответствии с торговыми сигналами встроенного индикатора. Эти сигналы обозначаются как

для продажи. Важно учитывать величину кредитного плеча, так как она влияет на размер лота при автоторговле. Чем больше плечо, тем больше размер лота для открываемых позиций. Рекомендуется использовать плечо не более 1:200.

Установка и настройка Робота на Тестере Стратегий для Автоторговли (Режим % от маржи) :

нажмите кнопку [MM].Для более активного роста депозита, можно нажать кнопку [Risk%] или не использовать.Signal ---> TradeBuyдля покупки иTradeSell

В настройках Тестера Стратегий:



1. Установите на Тестер Стратегий XAUUSD;

2. Переключите параметры в свойствах: Use_MM = true и Use_Risk=true или оставить Use_Risk=false.



3. Поставьте флажок в окне Визуализация;

4. Модель: Все тики.

5. Установите диапазон дат.

6. Установите спред: для XAUUSD — "Текущий" (для 5-знаков).

7. Таймфрейм M5 и объем депозита не менее 5000 или 10000.

8. Нажмите кнопку "Старт".



Примечание: Чтобы ускорить работу в Тестере Стратегий, снимите флажок в окне Визуализации и переключите в свойствах Use_Graphics = false.

Предупреждение о рисках

Внимание: Данное предложение и любые отчеты не являются прямым призывом к торговле. Торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и ответственность за ее результаты полностью лежит на трейдере.

Поддержка и обновления

Регулярные обновления для совместимости с новыми версиями MT4.

Оперативная техническая поддержка по настройке и конфигурации.

Активный мониторинг отзывов пользователей для улучшений.

