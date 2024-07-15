PipHunter M5

Apresentamos PipHunter M5 – um inovador robô de forex para scalping no par GBPUSD. Projetado para negociação eficaz durante o dia, este robô utiliza algoritmos avançados de análise de mercado para tomar decisões com velocidade relâmpago e máxima precisão. A plataforma para o funcionamento do robô é o MetaTrader 4 (MT4), proporcionando um ambiente confiável e comprovado para negociações automatizadas.

Vantagens do robô:

  • Alta velocidade de tomada de decisões: Avaliação instantânea das condições de mercado e tomada de decisões comerciais graças a um algoritmo otimizado.
  • Gestão eficaz de riscos: Uso de trailing stops e controle rigoroso dos spreads para minimizar possíveis perdas.
  • Estratégia adaptativa: Ajuste automático do tamanho dos lotes dependendo do estado da sua conta e das condições de mercado.
  • Facilidade de uso: Integração e configuração fáceis na plataforma MT4, com requisitos mínimos de saldo inicial.
  • Configurações flexíveis: Possibilidade de definir horários de negociação e parâmetros precisos para otimização de acordo com suas preferências.

Recomendações de negociação:

  • Saldo inicial mínimo: Recomenda-se usar pelo menos $1000 para garantir margem suficiente e gestão de riscos.
  • Use um corretor confiável: Escolha um corretor com spreads baixos e uma plataforma MT4 confiável para garantir o funcionamento eficaz do robô.
  • Monitoramento regular: Apesar da automação, recomenda-se verificar periodicamente o desempenho do robô e ajustar os parâmetros conforme as condições de mercado.
  • Atualizações e otimização: Acompanhe as atualizações e recomendações de otimização do desenvolvedor para manter a máxima eficiência do robô.

Descrição dos parâmetros do robô:

  • trailingStopPoints (10): A quantidade de pontos que o trailing stop se moverá para proteger os lucros.
  • openOrderPoints (75): A variação mínima de preço em pontos para abrir uma nova ordem.
  • orderLotSize (0.03): O tamanho do lote para abrir uma ordem, que pode ser ajustado automaticamente com base no saldo da conta.
  • maximumSpreadPoints (10): O spread máximo permitido em pontos para abrir uma ordem.
  • atrPeriod (14): O período para calcular o indicador ATR usado no algoritmo do robô.
  • startHour (0), startMinute (0): A hora de início do período de negociação (horas e minutos).
  • endHour (23), endMinute (59): A hora de término do período de negociação (horas e minutos).
  • orderMagicNumber (634879): Um identificador único para as ordens colocadas pelo robô, para identificação e gestão posteriores.
  • orderComment ("PipHunter M5"): O comentário adicionado pelo robô às ordens quando são colocadas para conveniência do usuário.
Alexander
19
Alexander 2025.08.12 19:13 
 

the best scalping EA that i had used. very good invenst in this Tool. its easy to understand and easy to use. very effectiv EA.

