PipHunter M5
- Experts
- Vadym Velychkov
- Versão: 1.0
- Ativações: 20
Apresentamos PipHunter M5 – um inovador robô de forex para scalping no par GBPUSD. Projetado para negociação eficaz durante o dia, este robô utiliza algoritmos avançados de análise de mercado para tomar decisões com velocidade relâmpago e máxima precisão. A plataforma para o funcionamento do robô é o MetaTrader 4 (MT4), proporcionando um ambiente confiável e comprovado para negociações automatizadas.
Vantagens do robô:
- Alta velocidade de tomada de decisões: Avaliação instantânea das condições de mercado e tomada de decisões comerciais graças a um algoritmo otimizado.
- Gestão eficaz de riscos: Uso de trailing stops e controle rigoroso dos spreads para minimizar possíveis perdas.
- Estratégia adaptativa: Ajuste automático do tamanho dos lotes dependendo do estado da sua conta e das condições de mercado.
- Facilidade de uso: Integração e configuração fáceis na plataforma MT4, com requisitos mínimos de saldo inicial.
- Configurações flexíveis: Possibilidade de definir horários de negociação e parâmetros precisos para otimização de acordo com suas preferências.
Recomendações de negociação:
- Saldo inicial mínimo: Recomenda-se usar pelo menos $1000 para garantir margem suficiente e gestão de riscos.
- Use um corretor confiável: Escolha um corretor com spreads baixos e uma plataforma MT4 confiável para garantir o funcionamento eficaz do robô.
- Monitoramento regular: Apesar da automação, recomenda-se verificar periodicamente o desempenho do robô e ajustar os parâmetros conforme as condições de mercado.
- Atualizações e otimização: Acompanhe as atualizações e recomendações de otimização do desenvolvedor para manter a máxima eficiência do robô.
Descrição dos parâmetros do robô:
- trailingStopPoints (10): A quantidade de pontos que o trailing stop se moverá para proteger os lucros.
- openOrderPoints (75): A variação mínima de preço em pontos para abrir uma nova ordem.
- orderLotSize (0.03): O tamanho do lote para abrir uma ordem, que pode ser ajustado automaticamente com base no saldo da conta.
- maximumSpreadPoints (10): O spread máximo permitido em pontos para abrir uma ordem.
- atrPeriod (14): O período para calcular o indicador ATR usado no algoritmo do robô.
- startHour (0), startMinute (0): A hora de início do período de negociação (horas e minutos).
- endHour (23), endMinute (59): A hora de término do período de negociação (horas e minutos).
- orderMagicNumber (634879): Um identificador único para as ordens colocadas pelo robô, para identificação e gestão posteriores.
- orderComment ("PipHunter M5"): O comentário adicionado pelo robô às ordens quando são colocadas para conveniência do usuário.
the best scalping EA that i had used. very good invenst in this Tool. its easy to understand and easy to use. very effectiv EA.