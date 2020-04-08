RSI with Alerts MT5 r
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 5.19
- Atualizado: 20 dezembro 2025
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "RSI com Alertas" para MT5, sem repintura.
- O RSI é um dos osciladores mais populares para negociação.
- Alertas integrados para PC e dispositivos móveis: Entrada na zona de Sobrevenda/Sobrecompra e Saída da zona de Sobrevenda/Sobrecompra.
- Com níveis de disparo ajustáveis para ativação de Alertas.
- Este indicador é excelente para sistemas de negociação de momentum.
- É ótimo para entradas de Venda em zonas de Sobrecompra forte (acima de 70) e entradas de Compra em zonas de Sobrevenda forte (abaixo de 30).
- O RSI em si é muito útil para detecção de divergências.
- O indicador pode ser usado em qualquer período gráfico.
- Este indicador também é excelente para combinar com técnicas de Ação de Preço.
