RSI with Alerts MT5 r
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.1
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "RSI con avvisi" per MT5, senza ridisegno.
- L'RSI è uno degli oscillatori più popolari per il trading.
- Avvisi integrati per PC e dispositivi mobili per: ingresso in zona di ipervenduto/ipercomprato e uscita dalla zona di ipervenduto/ipercomprato.
- Con livelli di attivazione regolabili per l'attivazione degli avvisi.
- Questo indicatore è eccellente per i sistemi di momentum trading.
- È ottimo per individuare ingressi di vendita da una forte zona di ipercomprato (sopra 70) e ingressi di acquisto da una forte zona di ipervenduto (sotto 30).
- L'RSI stesso è molto utile per il rilevamento delle divergenze.
- L'indicatore può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
- Questo indicatore è eccellente anche da combinare con tecniche di Price Action.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.