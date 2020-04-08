RSI with Alerts MT5 r

Indicador Crypto_Forex "RSI con alertas" para MT5, sin repintado.

- El RSI es uno de los osciladores más populares para operar.
- Alertas integradas para PC y móvil: entrada y salida a zona de sobreventa/sobrecompra.
- Activación de alertas con niveles ajustables.
- Este indicador es excelente para sistemas de trading de momentum.
- Ideal para entradas de venta desde una zona de sobrecompra fuerte (por encima de 70) y entradas de compra desde una zona de sobreventa fuerte (por debajo de 30).
- El RSI es muy útil para detectar divergencias.
- El indicador se puede utilizar en cualquier marco temporal.
- Este indicador también es excelente para combinarlo con técnicas de acción del precio.

