RSI with Alerts MT5 r

Indicador Crypto_Forex "RSI con alertas" para MT5, sin repintado.





- El RSI es uno de los osciladores más populares para operar.

- Alertas integradas para PC y móvil: entrada y salida a zona de sobreventa/sobrecompra.

- Activación de alertas con niveles ajustables.

- Este indicador es excelente para sistemas de trading de momentum.

- Ideal para entradas de venta desde una zona de sobrecompra fuerte (por encima de 70) y entradas de compra desde una zona de sobreventa fuerte (por debajo de 30).

- El RSI es muy útil para detectar divergencias.

- El indicador se puede utilizar en cualquier marco temporal.

- Este indicador también es excelente para combinarlo con técnicas de acción del precio.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.