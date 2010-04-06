RSI with Alerts MT5 r
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.1
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « RSI avec alertes » pour MT5, sans refonte.
- Le RSI est l'un des oscillateurs les plus populaires en trading.
- Alertes PC et mobile intégrées : entrée et sortie en zone de survente/surachat.
- Niveaux de déclenchement des alertes réglables.
- Cet indicateur est idéal pour les systèmes de trading dynamique.
- Il est idéal pour les entrées de vente en zone de surachat importante (supérieure à 70 %) et les entrées d'achat en zone de survente importante (inférieure à 30 %).
- Le RSI est très utile pour la détection des divergences.
- L'indicateur peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps.
- Cet indicateur est également idéal en combinaison avec les techniques d'action des prix.
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.