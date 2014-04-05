Crypto_Forex MT5用インジケーター「RSI with Alerts」（リペイント機能なし）





- RSIは、取引で最も人気のあるオシレーターの一つです。

- PCとモバイルの両方に、売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンへのエントリーと、売られ過ぎ/買われ過ぎゾーンからの決済の両方に対応したアラート機能を搭載しています。

- アラート発動のトリガーレベルを調整できます。

- このインジケーターは、モメンタムトレードシステムに最適です。

- 強い買われ過ぎゾーン（70以上）からの売りエントリー、強い売られ過ぎゾーン（30以下）からの買いエントリーに最適です。

- RSI自体は、ダイバージェンスの検出に非常に役立ちます。

- このインジケーターは、あらゆる時間枠で使用できます。

- このインジケーターは、プライスアクションテクニックと組み合わせるのにも最適です。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。