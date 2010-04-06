RSI with Alerts MT5 r
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 2.1
- Etkinleştirmeler: 10
MT5 için "Uyarılı RSI" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Çizilme Yok.
- RSI, alım satım için en popüler osilatörlerden biridir.
- Hem PC hem de Mobil cihazlarda hem de dahili olarak şu uyarılar mevcuttur: Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgesine giriş ve Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgesinden çıkış.
- Uyarıların etkinleştirilmesi için ayarlanabilir tetik seviyeleri.
- Bu gösterge, momentum alım satım sistemleri için mükemmeldir.
- Güçlü Aşırı Alım bölgesinden (70'in üzerinde) Satış, güçlü Aşırı Satış bölgesinden (30'un altında) Alış girişleri almak için idealdir.
- RSI, ayrışma tespiti için oldukça kullanışlıdır.
- Gösterge herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
- Bu gösterge, Fiyat Hareketi teknikleriyle de mükemmel bir şekilde birleştirilebilir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.