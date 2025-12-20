RSI with Alerts MT5 r
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 5.19
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „RSI mit Alarmen“ für MT5, ohne Repainting.
– RSI ist einer der beliebtesten Oszillatoren für den Handel.
– Integrierte Alarme für PC und Mobilgeräte für Eintritt in den überverkauften/überkauften Bereich und Austritt aus dem überverkauften/überkauften Bereich.
– Mit einstellbaren Trigger-Levels für die Alarmaktivierung.
– Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Momentum-Trading-Systeme.
– Er eignet sich hervorragend für Verkaufseinstiege in einem starken überkauften Bereich (über 70) und Kaufeinstiege in einem starken überverkauften Bereich (unter 30).
– Der RSI selbst ist sehr nützlich zur Divergenzerkennung.
– Der Indikator kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.
– Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Techniken kombinieren.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.