CMF Scalping

  •  Cálculo Dinâmico do CMF: Personalize o período do Chaikin Money Flow (CMF) para ajustar sua análise e maximizar a precisão do sinal.

  •  Alertas Intuitivos Codificados por Cores: Interprete instantaneamente as condições do mercado com claras indicações visuais:

    • Alerta Verde: Indica a zona de Sobrecompra – sinalizando uma potencial oportunidade de venda.

    • Alerta Vermelho: Indica a zona de Sobrevenda – sugerindo uma potencial oportunidade de compra.

    •  Alerta Cinza: Representa a zona Neutra – um sinal para aguardar uma tendência ou reversão confirmada.

  •  Detecção Automática de Divergência: Descubra facilmente pontos de virada ocultos no mercado. Nosso sistema identifica automaticamente divergências entre preço e momentum, ajudando você a antecipar reversões significativas.

  •  Integração de Volume Real: Aumente a precisão do sinal ao alternar para a Opção de Volume Real, garantindo que suas decisões de negociação sejam baseadas nos dados de mercado mais confiáveis.


    • Produtos recomendados
    Smart FVG indicator MT4
    Ahmad Kazbar
    5 (1)
    Indicadores
    Smart FVG Indicator MT4 – Detecção Avançada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 O Smart FVG Indicator para MetaTrader 4 oferece detecção, monitorização e alertas profissionais de Fair Value Gap (FVG) diretamente nos seus gráficos. Ele combina filtragem baseada em ATR com lógica sensível à estrutura para remover ruído, adaptar‑se à liquidez e manter apenas os desequilíbrios mais relevantes para decisões precisas. Principais vantagens Deteção precisa de FVG: identifica ineficiências reais de pre
    FREE
    Market Profile 3
    Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
    3 (2)
    Indicadores
    Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
    FREE
    DualVWAP
    Kourosh Hossein Davallou
    Indicadores
    Dual Timeframe VWAP Indicator for MT4  Description Professional VWAP indicator that displays both **Daily** and **Weekly** VWAP simultaneously on your chart.   Features: - Dual VWAP Lines: Blue for Daily, Red for Weekly - Configurable Bands: Two deviation bands for each timeframe - Session Control: Customizable trading hours for Daily VWAP - Clean Visuals: Solid lines for main VWAP, dashed for bands - Optimizable: Parameters can be optimized using Genetic Algorithm Key Settings: - Enable/di
    SMA Indicator
    Nitu Brijesh Yadav
    Indicadores
    Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
    FREE
    High Low Open Close MT4
    Alexandre Borela
    4.81 (21)
    Indicadores
    Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
    FREE
    Forex Market Profile and Vwap
    Lorentzos Roussos
    4.86 (7)
    Indicadores
    Perfil do mercado Forex (FMP para breve) O que isso não é: O FMP não é a exibição TPO clássica codificada por letras, não exibe o cálculo geral do perfil de dados do gráfico e não segmenta o gráfico em períodos e os calcula. O que faz : Mais importante ainda, o indicador FMP processará dados que residem entre a borda esquerda do espectro definido pelo usuário e a borda direita do espectro definido pelo usuário. O usuário pode definir o espectro apenas puxando cada extremidade do indicador co
    FREE
    Rainbow MT4
    Jamal El Alama
    Indicadores
    Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
    FREE
    Trendline indicator
    David Muriithi
    2 (1)
    Indicadores
    Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
    FREE
    Scaled Awesome Oscillator mq4
    Daniel Opoku
    Indicadores
    The Scaled Awesome Oscillator (SAO) represents a refined adaptation of the Awesome Oscillator, aimed at establishing consistent benchmarks for identifying market edges. Unlike the standard Awesome Oscillator, which records the variation in pips across different commodities, the only unchanging reference point is the zero line. This limitation hampers investors and traders from pinpointing specific levels for trend reversals or continuations using the traditional Awesome Indicator, a creation of
    FREE
    New Bar Alarm Free
    Tomoyuki Nakazima
    Indicadores
    This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
    FREE
    Super Auto Fibonacci
    Muhammed Emin Ugur
    Indicadores
    Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
    FREE
    Ultra Scalper Pro
    Vadim Korolyuk
    4.29 (7)
    Experts
    Scalping Expert Advisor trades from daily support and resistance levels. Trading expert does not use indicators. Recommended use a broker with 5 signs and a low spread. To protect the account from trading during spread expansion, added parameter: "MaxSpread", in which you specify the maximum allowable spread (15-20 pips). A month opens 16-18 deals on average. Benefits: Expert always uses Takeprofit, Stoploss and Traillingstop; Expert does not use a grid or martingale system; Expert can work with
    FREE
    QuantumAlert RSI Navigator MT4
    Abhimanyu Hans
    Indicadores
    QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
    FREE
    Base Trading System
    Che Jeib Che Said
    2.5 (2)
    Indicadores
    For Multi Time Frame version, please click here. BASE TRADING SYSTEM is a useful tool to trade with simple strategy. It draws automatically base up for long trade and base down for short trade. Clear trade when base is going opposite direction. User can trade by instant market entry or by pending order entry. It depends on user best strategy. input: Base Box Color- UP base box , DOWN base box, UP base shadow, Down base shadow.
    FREE
    R 2EMA Color
    Rwy Ksyby
    5 (2)
    Indicadores
    O indicador R 2EMA Color para MT4 fornece sinais de negociação sólidos com base no cruzamento de 2 EMAs. Pontos chave Quando o preço cruza e fecha acima dos dois EMAs verdes, ele cria um sinal de compra. Quando o preço cruza e fecha acima dos dois EMAs vermelhos, ele cria um sinal de venda. O indicador R 2EMA Color Forex torna ainda mais fácil determinar quando é hora de comprar e vender Um sinal de compra ocorre quando as 2 linhas EMA ficam verdes. Um sinal de venda ocorre quando as 2 linhas
    FREE
    MASi Three Screens
    Aleksey Terentev
    5 (2)
    Indicadores
    MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
    FREE
    Tipu Heikin Ashi Panel
    Kaleem Haider
    4.56 (18)
    Indicadores
    Tipu Heikin-Ashi Panel is the modified version of the original Heiken Ashi indicator published by MetaQuotes here . A professional version of this indicator is available here . Features An easy to use Panel that shows the Heiken Ashi trend of selected timeframe. Customizable Buy/Sell alerts, push alerts, email alerts, or visual on-screen alerts. Customizable Panel. The panel can be moved to any place on the chart or minimized to allow more space. Heikin means "the average", and Ashi means "foot
    FREE
    Squeeze Box
    Sinan Durkan
    Indicadores
    **Squeeze Box Indicator**   Squeeze Box  is a powerful technical analysis indicator developed for the MetaTrader 4 platform, designed to support day trading strategies. This indicator analyzes market movements to detect bullish and bearish breakout signals, enabling traders to capture trends early. With its customizable features and user-friendly interface, it is ideal for both novice and experienced traders. ### Features and Functions - **Bullish and Bearish Signals**: Identifies market break
    FREE
    Traditional MACD MT4
    Daniel Lewis
    4.58 (55)
    Indicadores
    Indicador MACD em MetaTrader 4/5 parece diferente do que o MACD faz na maioria dos outros softwares gráficos. Isso é porque a versão MetaTrader 4/5 de MACD mostra a linha MACD como um histograma quando é tradicionalmente apresentado como uma linha. Além disso, a versão MetaTrader 4/5 calcula a linha de sinal usando uma SMA, no entanto de acordo com a definição, o indicador MACD supostamente é calculado com uma EMA. A versão MetaTrader 4/5 também não computa um verdadeiro Histograma MACD (a difer
    FREE
    Adjustable Fractal MT4
    Dmitry Timin
    4.76 (25)
    Indicadores
    Adjustable Fractal MT4 is a modification of Bill Williams' Fractals indicator. The fractal consists of a two sets of arrows - up (upper fractals) and down (lower fractals). Each fractal satisfies the following conditions: Upper fractal - maximum (high) of a signal bar exceeds or is equal to maximums of all bars from the range to the left and to the right; Lower fractal - minimum (low) of a signal bar is less or equal to minimums of all bars from the range to the left and to the right. Unlike a s
    FREE
    Extremum by trend
    Anton Iudakov
    5 (2)
    Indicadores
    Looking for entry points along the local trend without repaint! Arrows indicate entry points. Based on classic indicators. The indicator is easy to use. Settings Наименование Описание Frequency factor Signal frequency. The less, the more often. This affects the quality. Recommendations Recommended for use on major currency pairs. Timeframe from m5, m15, m30 Subscribe to my telegram channel, where we discuss intraday trading, ideas, indicators, etc., a link in my profile contacts.
    FREE
    PZ Penta O MT4
    PZ TRADING SLU
    2.33 (3)
    Indicadores
    The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
    FREE
    Lucky Trade Panel EurUsd MT4
    Nina Yermolenko
    Utilitários
    Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
    FREE
    SuperMac Free
    Agus Wahyu Pratomo
    4 (1)
    Experts
    FREE VERSION ONLY USE LOT SIZE 0.01 TO UNLOCK IT GO HERE  https://www.mql5.com/en/market/product/61498 SuperMac EA is a trading robot  for the trading on forex and trades  Scalping  Strategy and Tren Follower. This is a Trend Following system that trades in all session.   It use Multi Complex Algorithm to determine tren behaviour.  EA optimized on EURUSD, GBPUSD and NZDUSD (Use together) but can be use on other pair  Use PAIR can use 3 pairs (recommended to maximize profit) at the same time (
    FREE
    MACD Arrows indicator
    Nedyalka Zhelyazkova
    Indicadores
    MACD Crossover Arrows & Alert is a MT4 (MetaTrader 4) indicator and it can be used with any forex trading systems / strategies for additional confirmation of trading entries or exits on the stocks and currencies market. This mt4 indicator provides a   BUY signal   if the MACD main line crosses above the MACD   signal  line . It also displays a   Sell signal   if the   MACD main line crosses  below the MACD   signal  line . STRATEGY Traders can use the MACD signal alerts from a higher time frame
    FREE
    Zig Zag 123
    Stephen Reynolds
    Indicadores
    Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
    FREE
    QualifiedEngulfing
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Indicadores
    QualifiedEngulfing - é a versão gratuita do indicador ProEngulfing ProEngulfing - é a versão paga do indicador Advance Engulf, faça o download aqui. Qual a diferença entre a versão gratuita e paga do ProEngulfing ? A versão gratuita tem a limitação de um sinal por dia. Apresentamos o QualifiedEngulfing - Seu indicador profissional de padrões Engulf para o MT4 Desbloqueie o poder da precisão com o QualifiedEngulfing, um indicador de última geração projetado para identificar e destacar padrões En
    FREE
    Wise Men Indicator demo
    Bohdan Kasyanenko
    3 (2)
    Indicadores
    The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
    FREE
    Pips forex
    Andrey Kozak
    Indicadores
    Pips forex é um sistema de negociação pronto. Este indicador mostra com setas no gráfico quando e em que direção você precisa abrir um pedido. Se a seta estiver verde, abrimos uma transação de compra e, se a seta estiver vermelha, abrimos uma transação de venda. Tudo é muito simples e bastante eficaz. TakeProfit definiu 15-25 pontos. StopLoss definido no nível de pontos. Quando os pontos se movem, cancelamos imediatamente o StopLoss. Prazo recomendado para negociar M1 e M5. Esta é uma estratégi
    Time Segmented Volume for MT4
    Fernando Carreiro
    Indicadores
    Este indicador é baseado no original “ Time Segmented Volume (TSV) ” desenvolvido pela Worden Brothers, Inc . No entanto, adicionei alguns recursos extras a este. Pode-se escolher o preço a ser aplicado, em vez de ter apenas o preço de fechamento padrão usado pelo original. Também é possível escolher qual ponderação de volume a utilizar, incluindo um pseudo-volume baseado no intervalo real, ou nenhuma ponderação de volume.
    FREE
    Os compradores deste produto também adquirem
    Gann Made Easy
    Oleg Rodin
    4.83 (152)
    Indicadores
    Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
    Miraculous Indicator Binary and Forex
    Ramzi Abuwarda
    Indicadores
    Indicador Miraculous – Ferramenta 100% Não Repintável para Forex e Opções Binárias Baseada no Quadrado de Nove de Gann Este vídeo apresenta o Indicador Miraculous , uma ferramenta de negociação altamente precisa e poderosa, desenvolvida especificamente para traders de Forex e Opções Binárias . O que torna este indicador único é a sua base no lendário Quadrado de Nove de Gann e na Lei da Vibração de Gann , tornando-o uma das ferramentas de previsão mais precisas disponíveis na negociação moderna.
    Smc Blast Signal
    Mohit Dhariwal
    5 (4)
    Indicadores
    NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
    Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
    Bernhard Schweigert
    4.79 (102)
    Indicadores
    Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
    Scalper Inside PRO
    Alexey Minkov
    4.74 (69)
    Indicadores
    An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
    Game Changer Indicator
    Vasiliy Strukov
    4.67 (12)
    Indicadores
    O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
    M1 Sniper
    Oleg Rodin
    4.89 (18)
    Indicadores
    O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
    Dynamic Forex28 Navigator
    Bernhard Schweigert
    4.43 (7)
    Indicadores
    Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
    GOLD Impulse with Alert
    Bernhard Schweigert
    4.64 (11)
    Indicadores
    Este indicador é uma super combinação dos nossos 2 produtos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funciona para todos os períodos de tempo e mostra graficamente impulso de força ou fraqueza para as 8 principais moedas mais um Símbolo! Este Indicador é especializado para mostrar a aceleração da força da moeda para quaisquer símbolos como Ouro, Pares Exóticos, Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª
    Trend Screener
    STE S.S.COMPANY
    4.79 (95)
    Indicadores
    Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
    FX Volume
    Daniel Stein
    4.63 (38)
    Indicadores
    FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
    Trending Volatility System
    Vitalyi Belyh
    5 (3)
    Indicadores
    Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
    Currency Strength Wizard
    Oleg Rodin
    4.84 (55)
    Indicadores
    Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
    Trend indicator AI
    Ramil Minniakhmetov
    5 (75)
    Indicadores
    O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
    Trend Lines PRO
    Roman Podpora
    5 (1)
    Indicadores
    LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
    Supply and Demand Dashboard PRO
    Bernhard Schweigert
    4.8 (20)
    Indicadores
    Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
    Katana Scalper Pro
    Yuki Miyake
    4 (4)
    Indicadores
    MQL5マーケットの厳格な「第四条」ガイドラインに完全準拠した英語版の全文です。 MQL5では英語が主言語となるため、このテキストを説明文の冒頭（日本語より上）に配置することを強くお勧めします。専門的かつ冷静なトーンで作成しており、世界中のプロトレーダーに「技術的根拠のあるツール」として認識される構成になっています。 KATANA Scalper for MT4  Product Overview KATANA Scalper for MT4 is a high-performance technical analysis indicator optimized for the MetaTrader 4 platform. It is specifically engineered to address the two most significant challenges in short-term trading (scalping and day trading): Price Noise and Signal Lag . Utilizing a proprietary s
    Daily Candle Predictor
    Oleg Rodin
    5 (11)
    Indicadores
    Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
    Apollo SR Master
    Oleg Rodin
    5 (1)
    Indicadores
    O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
    FX Power MT4 NG
    Daniel Stein
    4.95 (20)
    Indicadores
    FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
    Smart Trend Trading System
    Issam Kassas
    Indicadores
    Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
    Top Bottom Tracker MT4
    Rodrigo Arana Garcia
    Indicadores
    O Top Bottom Tracker é um indicador baseado em algoritmos sofisticados que analisa a tendência do mercado e pode detetar os altos e baixos da tendência / Versão MT5 . O preço aumentará progressivamente até atingir 500$. Próximo preço --> $99 Características Sem repintura Este indicador não altera os seus valores quando chegam novos dados Pares de negociação Todos os pares de forex Timeframe   Todos os timeframes Parâmetros ==== Configuração do indicador ==== Parâmetro de configuração
    Super Arrow Indicators MT4
    Yan Zhen Du
    Indicadores
    The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
    Adaptive Volatility Range
    Stanislav Konin
    5 (3)
    Indicadores
    Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
    Shogun Trade
    Yuki Miyake
    5 (1)
    Indicadores
    SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
    Basic Harmonic Patterns Dashboard
    Mehran Sepah Mansoor
    5 (3)
    Indicadores
    Este painel mostra os últimos padrões harmónicos disponíveis para os símbolos seleccionados, pelo que poupará tempo e será mais eficiente / versão MT5 . Indicador gratuito: Basic Harmonic Pattern Colunas do indicador Symbol : aparecem os símbolos seleccionados Trend : de alta ou de baixa Pattern : tipo de padrão (gartley, borboleta, morcego, caranguejo, tubarão, cifra ou ABCD) Entry : preço de entrada SL: preço de paragem de perda TP1: preço do 1º take profit TP2: preço do 2º take profit TP3:
    Atomic Analyst
    Issam Kassas
    5 (3)
    Indicadores
    Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
    AW Breakout Catcher
    AW Trading Software Limited
    5 (14)
    Indicadores
    Detalhamento dos níveis de preços, estatísticas avançadas, cálculo de TakeProfit e 3 tipos de notificações. Benefícios: Não redesenhe seus resultados Sinal estritamente no final da vela Algoritmo de filtragem de falha falsa Vai bem com qualquer estratégia de tendências. Funciona em todas as ferramentas e séries temporais Manual e instruções ->   AQUI   / Resolução de problemas ->   AQUI   / versão MT5 ->   AQUI Como negociar com o indicador Negociar com o AW Breakout Catcher em apenas três etap
    M1 Arrow
    Oleg Rodin
    5 (19)
    Indicadores
    Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
    F 16 Plane Indicator
    Ramzi Abuwarda
    Indicadores
    Apresentamos o Indicador de Avião F-16, uma ferramenta de ponta para o MT4 projetada para revolucionar sua experiência de negociação. Inspirado na velocidade e precisão incomparáveis do caça F-16, este indicador combina algoritmos avançados e tecnologia de última geração para oferecer um desempenho sem igual nos mercados financeiros. Com o Indicador de Avião F-16, você vai decolar acima da concorrência, pois ele fornece análises em tempo real e gera sinais de negociação altamente precisos. Suas
    Mais do autor
    Fimathe Painel
    Thiago Pereira Pinho
    Utilitários
    Indicador Fimathe   agora com entrada Automática Tamanho e posição do painel selecionáveis.   LINHAS DINÂMICAS  - Suporte e resistência interativas e arrastáveis   ZONA NEUTRA INTELIGENTE  - Área crítica entre os movimentos MÚLTIPLOS CANAIS DE TAKE   - Projeções precisas de lucro   SISTEMA DE ALERTAS   - Notificações visuais e sonoras   FATIAMENTO PRECISO   - Divisão em 25%, 50% e 75%   BOT OPERACIONAL   - Execute trades automaticamente!  NOVIDADE EXCLUSIVA:   Ativação Instantânea  - Um cliq
    Indicador Fimathe
    Thiago Pereira Pinho
    5 (4)
    Indicadores
    Para versão atualizada com melhorias e entrada automática. Acesse meu perfil e conheça o Fimathe Painel O   Indicador Fimathe   é uma ferramenta para o MetaTrader 5 criada a partir dos ensinamentos do mestre Marcelo Ferreira, a ferramenta que facilita a identificação de níveis de suporte, resistência, zonas neutras e canais de preço. Com uma interface interativa, ele permite traçar e gerenciar linhas de suporte e resistência, gerar canais de take e zonas neutras, além de oferecer alertas visuai
    FREE
    CMF Scalping Indicator
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    Cálculo Dinâmico do CMF: Personalize o período do Chaikin Money Flow (CMF) para ajustar sua análise e maximizar a precisão do sinal.  Alertas Intuitivos Codificados por Cores: Interprete instantaneamente as condições do mercado com claras indicações visuais:  Alerta Verde: Indica a zona de Sobrecompra – sinalizando uma potencial oportunidade de venda.  Alerta Vermelho: Indica a zona de Sobrevenda – sugerindo uma potencial oportunidade de compra.  Alerta Cinza: Representa a zona Neutra – um sin
    FREE
    ADX Histogram Indicator
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    The ADX  Histogram is a modern and visual upgrade of the classic Average Directional Index (ADX) . It transforms the standard ADX and DI+ / DI– values into a color-coded histogram , making trend analysis much clearer and faster.  Key Features: Histogram with four states :  Blue = Normal Buy Trend Green = Strong Buy Trend  Orange = Normal Sell Trend  Red = Strong Sell Trend Automatic strength detection : uses the ADX line to separate “normal” vs. “strong” signals.  Fully customizable: ADX period
    FREE
    DTK Scalping Panel
    Thiago Pereira Pinho
    Utilitários
    A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart.  Key Features: Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions with one clic
    FREE
    Keltner Channels Modern
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy. Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing.  Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Optional add
    FREE
    Sync
    Thiago Pereira Pinho
    5 (1)
    Utilitários
    Sync Indicator para MetaTrader 5 (MT5): Sincronize Seus Gráficos e Objetos Potencialize sua análise em múltiplos gráficos com o Sync Indicator.   A ferramenta definitiva para traders que operam Price Action, Smart Money Concepts ou qualquer estratégia que exija correlação entre tempos gráficos. Esta ferramenta profissional não apenas sincroniza o movimento do mouse, mas também   replica seus estudos gráficos (linhas, canais, retângulos)   entre gráficos e oferece um   Painel Gerenciador de Obje
    Tick Volume Indicator
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    O TickVolume  é uma ferramenta avançada de Análise de Fluxo de Ordens e Volume (Order Flow & Volume Analysis) , desenvolvida para rastrear a dominância de ticks em tempo real entre compradores e vendedores. Ele transforma o volume bruto em uma visualização intuitiva e acionável, destacando a força, a fraqueza, a velocidade e as zonas de absorção do mercado através de múltiplas camadas de histogramas dinâmicos.  Recursos Exclusivos e Tecnologia Avançada Rastreamento de Dominância Multi-Camadas: F
    Tick Volume
    Thiago Pereira Pinho
    5 (1)
    Indicadores
    Certamente! Aqui está a tradução da descrição do indicador TickVolume para o português do Brasil:  TickVolume: Visão Avançada de Volume O TickVolume é um indicador avançado baseado em um histograma de volume de ticks , que combina força direcional (de Alta/Baixa) com a lógica de absorção de ordens . Ele fornece uma visão clara do domínio do mercado entre compradores e vendedores, ajudando a identificar fortes desequilíbrios ou fases de neutralização .  Principais Recursos: Histograma Colorido D
    Volume Compair
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    Indicador Profissional de Delta Cumulativo e Mediana de Volume Acompanhe a pressão real de compra/venda com esta poderosa ferramenta de análise de volume. O Volume Compare Indicator combina o Delta Cumulativo e as Medianas de Volume para ajudar você a identificar a atividade institucional, desequilíbrios e potenciais reversões. Principais Recursos:  Histograma de Delta Cumulativo – Visualiza o volume líquido de compra vs. venda em tempo real.  Medianas de Volume de Compra/Venda – Linhas horizont
    Real Flow Defense Levels MT4
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    Real Flow Defense Levels: Níveis de Defesa de Alto Impacto O indicador Real Flow Defense Levels é uma ferramenta proprietária projetada para identificar e plotar zonas de preço significativas e de alta convicção diretamente no seu gráfico principal de negociação. Ele utiliza uma análise dinâmica e baseada em volume para determinar onde o mercado demonstrou anteriormente a defesa ou concentração de atividade mais forte . Essas linhas plotadas servem como níveis dinâmicos de suporte e resistência
    Market Profile TPO MT4
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    MarketProfileTPO: Análise TPO no MetaTrader 5 O indicador   MarketProfileTPO   para MetaTrader 5 é uma ferramenta poderosa projetada para trazer o conceito de   Perfil de Mercado   ( Market Profile ), baseado na análise de   Oportunidade de Tempo e Preço (TPO) , diretamente para a sua janela principal do gráfico. Este indicador calcula e exibe a distribuição de preços ao longo de um período especificado, destacando as áreas-chave de atividade e concentração do mercado. É particularmente otimiza
    Follow Line MT4
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    Stop chasing the market. The Follow Line Indicator provides clear, high-probability signals right on your chart. This advanced tool features a Dynamic Trend Line that instantly adapts to market structure. It’s your immediate visual reference: Blue means you're in an uptrend, and Red signals a downtrend. The core function tracks price extremes and volatility to define the true trend strength. The best part is the automatic signal generation: Buy Arrow: Appears when the trend line flips from Red t
    Volume Compair Indicator
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    Indicador Profissional de Delta Cumulativo e Mediana de Volume Acompanhe a pressão real de compra/venda com esta poderosa ferramenta de análise de volume. O Volume Compare Indicator combina o Delta Cumulativo e as Medianas de Volume para ajudar você a identificar a atividade institucional, desequilíbrios e potenciais reversões.  Principais Recursos:  Histograma de Delta Cumulativo – Visualiza o volume líquido de compra vs. venda em tempo real. Medianas de Volume de Compra/Venda – Linhas horizont
    Market Profile TPO Indicator
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    MarketProfileTPO: Análise TPO no MetaTrader 5 O indicador MarketProfileTPO para MetaTrader 5 é uma ferramenta poderosa projetada para trazer o conceito de Perfil de Mercado ( Market Profile ), baseado na análise de Oportunidade de Tempo e Preço (TPO) , diretamente para a sua janela principal do gráfico. Este indicador calcula e exibe a distribuição de preços ao longo de um período especificado, destacando as áreas-chave de atividade e concentração do mercado. É particularmente otimizado para at
    Real Flow Defense Levels
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    : ️ Real Flow Defense Levels: Níveis de Defesa de Alto Impacto O indicador Real Flow Defense Levels é uma ferramenta proprietária projetada para identificar e plotar zonas de preço significativas e de alta convicção diretamente no seu gráfico principal de negociação. Ele utiliza uma análise dinâmica e baseada em volume para determinar onde o mercado demonstrou anteriormente a defesa ou concentração de atividade mais forte . Essas linhas plotadas servem como níveis dinâmicos de suporte e resis
    Follow Line
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    The Follow Line Indicator is an essential technical analysis tool that provides a clear, immediate visualization of the trend while detecting high-probability reversals in real-time. By combining adaptive price tracking with clear visual alerts, it transforms complex data into actionable trading signals. Key Features Dynamic Trend Line: Tracks the market's prevailing direction, automatically adjusting to each new price extreme. Clear Colors: The line turns Blue during uptrends and Red during dow
    Price Compass
    Thiago Pereira Pinho
    Indicadores
    O Price Compass é uma ferramenta de análise técnica projetada para funcionar como uma bússola de tendência nos mercados financeiros. Ele avalia a pressão direcional média do mercado, filtrando o ruído de curto prazo para identificar o movimento dominante com clareza. O indicador quantifica o quão afastado o preço atual está de sua "média central" histórica, fornecendo um sinal claro de orientação (Alta, Baixa ou Neutra). Interpretação (Os Três Estados do Compass) O indicador é exibido em uma jan
    Filtro:
    Sem comentários
    Responder ao comentário