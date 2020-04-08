CMF Scalping
- Indicadores
- Thiago Pereira Pinho
- Versão: 1.0
Cálculo Dinâmico do CMF: Personalize o período do Chaikin Money Flow (CMF) para ajustar sua análise e maximizar a precisão do sinal.
Alertas Intuitivos Codificados por Cores: Interprete instantaneamente as condições do mercado com claras indicações visuais:
-
Alerta Verde: Indica a zona de Sobrecompra – sinalizando uma potencial oportunidade de venda.
-
Alerta Vermelho: Indica a zona de Sobrevenda – sugerindo uma potencial oportunidade de compra.
-
Alerta Cinza: Representa a zona Neutra – um sinal para aguardar uma tendência ou reversão confirmada.
Detecção Automática de Divergência: Descubra facilmente pontos de virada ocultos no mercado. Nosso sistema identifica automaticamente divergências entre preço e momentum, ajudando você a antecipar reversões significativas.
Integração de Volume Real: Aumente a precisão do sinal ao alternar para a Opção de Volume Real, garantindo que suas decisões de negociação sejam baseadas nos dados de mercado mais confiáveis.