RSI divergence No delay
- Indicadores
- Wei Li
- Versão: 1.0
Por que a maioria dos indicadores de divergência RSI apresenta atraso ou repintura
Se você já testou indicadores de divergência suficientes, provavelmente encontrou um destes dois problemas:
ou a divergência aparece muito tarde,
ou o sinal de divergência simplesmente desaparece.
Isso não acontece porque o indicador é “mal programado”.
A razão está na própria lógica do cálculo da divergência — existe um compromisso inevitável.
Se você quer sinais imediatos, quase sempre terá que aceitar repintura.
Se você quer evitar completamente a repintura, algum atraso é inevitável.
Este indicador foi projetado para encontrar um equilíbrio mais razoável entre esses dois extremos.
Por que a divergência normalmente apresenta atraso
A divergência, em sua essência, é uma comparação entre dois topos ou dois fundos.
O problema é que um topo ou um fundo só pode ser considerado confirmado depois que o mercado produz um movimento de reversão ou correção.
Antes que essa correção ocorra, qualquer “topo” ou “fundo” é apenas um ponto temporário de preço, não um extremo confirmado.
Por isso, os algoritmos tradicionais de divergência geralmente funcionam assim:
primeiro aguardam uma correção,
depois confirmam o topo ou fundo anterior,
e somente então avaliam se existe divergência.
Esse processo de confirmação inevitavelmente introduz atraso.
De onde vem a repintura
A repintura geralmente aparece em indicadores que tentam fornecer sinais mais antecipados.
Para mostrar a divergência mais cedo, alguns indicadores a marcam antes que o topo ou fundo esteja totalmente confirmado.
Mas se o preço continua avançando para cima ou para baixo,
aquele topo ou fundo assumido deixa de ser válido,
e a divergência baseada nele perde o sentido.
Como resultado, o indicador precisa remover ou alterar o sinal.
Em outras palavras:
a repintura não é um erro, mas a consequência de uma decisão antecipada que se mostrou incorreta.
Como este indicador lida com esse compromisso
Inspirado em abordagens algorítmicas alternativas, este indicador utiliza cálculos baseados em médias do RSI e regressão linear, em vez de depender exclusivamente de topos e fundos confirmados.
Com esse método, a divergência pode ser avaliada diretamente no fechamento do candle, sem a necessidade de esperar por uma correção para confirmar a estrutura.
O resultado é:
sem atraso adicional de confirmação,
sem remoção ou reescrita de sinais após o fechamento do candle.
Assim, é alcançado um equilíbrio prático entre atraso e repintura.
Uma observação importante e honesta
Este método não é “mais avançado”.
Ele representa uma escolha consciente.
Em comparação com algoritmos de divergência baseados em confirmação estrutural:
esta versão fornece sinais mais rápidos,
mas sua precisão é ligeiramente inferior à das versões com confirmação e atraso.
Isso não é um defeito.
Velocidade e precisão não podem ser maximizadas ao mesmo tempo.
Comportamento durante a formação do candle
É importante observar:
enquanto um candle ainda não foi fechado, o preço continua se movendo.
Durante esse período, as condições de divergência podem aparecer e desaparecer temporariamente.
Por isso, em candles ainda abertos, você pode ver um sinal de divergência que depois desaparece.
No entanto, após o fechamento do candle:
os sinais de divergência confirmados não repintam,
e o histórico de sinais não é modificado.
Comparado a muitos indicadores que continuam repintando mesmo após o fechamento,
isso representa uma melhoria clara em estabilidade.
Qual versão escolher
Se você valoriza mais:
sinais de divergência mais rápidos,
mínimo atraso,
e aceita alguma perda de precisão,
esta versão é adequada:
RSI Divergence without delay
Se você valoriza mais:
estrutura confirmada,
maior confiabilidade,
e análise de tendência ou estrutura,
você pode usar:
RSI Divergence without repaint
Nenhuma versão é “melhor” que a outra.
Elas foram desenvolvidas para diferentes estilos de trading e diferentes cenários.
Se você entende o que a divergência realmente representa,
e aceita o compromisso entre velocidade e precisão,
você entenderá qual problema este indicador tenta resolver.