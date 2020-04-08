Triangle Pattern Gann For EA

Triangle Pattern Gann v3.1 - Complete Feature Documentation🎯 Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 is a sophisticated MetaTrader 5 indicator that combines W.D. Gann's geometric trading principles with advanced triangle pattern recognition to deliver actionable trading signals.📊 Primary Features1. Triangle Pattern Detection SystemAscending Triangle Recognition

Function: Automatically identifies bullish continuation patterns
Detection Criteria:

Flat horizontal resistance line
Rising support trendline
Minimum 2 touches on each line
Volume contraction during formation


Signal Output: Visual pattern drawing + breakout alert
Typical Success Rate: 70-75% upward breakouts
Best Used: In uptrends on 4H+ timeframes
Descending Triangle Recognition

Function: Detects bearish continuation/reversal patterns
Detection Criteria:

Flat horizontal support line
Declining resistance trendline
Validates structural integrity automatically


Signal Output: Pattern overlay with projected breakdown levels
Trading Application: Short entries on confirmed breakdowns
Risk Management: Built-in stop-loss suggestions above resistance
Symmetrical Triangle Recognition

Function: Identifies neutral consolidation patterns
Detection Criteria:

Converging support and resistance lines
Decreasing volatility
Balanced buying/selling pressure


Signal Output: Dual-direction breakout alerts
Strategic Value: Ideal for range-bound market preparation
Breakout Direction: Determined by Gann angle confluence
2. Gann Angle Analysis EnginePrimary Gann Angles (1x1, 2x1, 1x2)

1x1 Angle (45°): The most powerful Gann angle

Represents perfect balance between price and time
Acts as major support/resistance
Breakage signals significant trend changes



2x1 Angle (26.5°): Moderate support/resistance

Price moving 2 units for every 1 unit of time
Secondary confirmation level
Useful for trailing stops



1x2 Angle (63.5°): Strong momentum indicator

Price moving 1 unit for every 2 units of time
Indicates aggressive trends
Breakout acceleration zones


Advanced Angle Features

Auto-calibration: Adjusts angles based on instrument volatility
Multi-angle confluence: Identifies where multiple Gann angles intersect
Dynamic updating: Redraws angles as new swing highs/lows form
Color coding: Visual distinction between bullish (blue) and bearish (red) angles
3. Fixed Entry Point System (v3.1 Enhancement)Entry Signal Generation

Breakout Entry: Triggers when price closes beyond pattern boundary

Confirmation candle requirement
Volume spike validation
False breakout filter (3-bar confirmation)



Pullback Entry: Identifies optimal reentry after initial breakout

Fibonacci retracement integration (38.2%, 50%, 61.8%)
Gann angle support/resistance confluence
Risk-reward optimization (minimum 1:2 ratio)


Entry Types
Type A - Aggressive:

Entry on pattern boundary break
Tighter stops
Higher risk/reward potential
Recommended for experienced traders
Type B - Conservative:

Entry on retest of broken boundary
Wider stops
Confirmed momentum
Suitable for risk-averse traders
Type C - Gann Confluence:

Entry when price touches key Gann angle after breakout
Best risk/reward ratio
Lower frequency, higher accuracy
Professional-grade entries
4. Time Cycle Projection ModuleGann Time Analysis

Square of 9 Calculations: Projects future price levels based on time squares
Natural Cycle Detection: Identifies recurring time patterns (30, 45, 60, 90 days)
Seasonal Patterns: Recognizes annual cyclical tendencies
Turn Date Prediction: Forecasts potential reversal windows
Visual Time Markers

Vertical lines: Mark significant time cycle completions
Countdown timer: Shows bars until next major cycle
Historical accuracy: Displays past cycle hit rate
Adjustable periods: Customize cycle lengths per instrument
5. Multi-Timeframe Analysis DashboardSimultaneous Timeframe Monitoring

4-Panel Display: Shows patterns across M15, H1, H4, D1 simultaneously
Alignment Indicator: Highlights when multiple timeframes agree
Trend Strength Meter: Composite score from all timeframes
Conflict Alerts: Warns when timeframes show divergence
Timeframe-Specific Features

Scalping Mode (M5-M15): Ultra-fast pattern detection
Day Trading Mode (M15-H1): Intraday pattern focus
Swing Trading Mode (H4-D1): Position trading setups
Position Trading Mode (D1-W1): Long-term pattern analysis
6. Smart Alert SystemAlert TypesVisual Alerts

On-chart popup notifications
Pattern completion markers
Color-coded urgency levels
Minimalist design (non-intrusive)
Audio Alerts

Customizable sound files
Volume control
Different tones for different signals
Mute option for analysis mode
Push Notifications

Mobile device alerts (MT5 app)
Email notifications
Telegram integration (via webhook)
SMS alerts (third-party compatible)
Alert Triggers

Pattern Formation: When triangle completes
Gann Angle Touch: Price reaches key angle
Breakout Confirmation: Pattern breakout validated
Time Cycle: Major cycle completion approaching
Confluence Zone: Multiple factors align
Risk Level: When trade approaches stop-loss
7. Risk Management ToolsAutomated Stop-Loss Calculation

Pattern-based stops:

Ascending triangles: Below support trendline
Descending triangles: Above resistance trendline
Symmetrical triangles: Beyond opposite boundary



Gann angle stops:

Positioned below nearest supporting angle
Adjusts with market volatility (ATR-based)



Time stops:

Exit if pattern doesn't play out within X bars
Prevents capital lockup in dead trades


Position Sizing Calculator

Input: Account balance, risk percentage
Calculation: Automatic lot size based on stop distance
Output: Recommended position size per trade
Risk display: Shows monetary risk per trade
Take-Profit Targets

Target 1: Pattern height projection (1:1)
Target 2: Fibonacci extension (1.618)
Target 3: Next major Gann angle
Trailing stop: Activates after Target 1 hit
8. Visual Display & CustomizationPattern Visualization

Clean line drawing: Professional pattern rendering
Transparency controls: Adjust overlay opacity
Color themes: Light/dark mode compatibility
Label positioning: Customizable text placement
Pattern history: Toggle to show/hide old patterns
Gann Angle Display Options

Line style: Solid, dashed, or dotted
Thickness: 1-5 pixel width
Extension: Forward/backward projection length
Labeling: Show angle degrees and price levels
Dashboard Customization

Position: Top-left, top-right, bottom-left, bottom-right
Size: Small, medium, large
Info density: Minimal, standard, detailed
Font selection: Multiple typeface options
Background opacity: Transparent to solid
9. Performance AnalyticsTrade Statistics Module

Win rate: Percentage of successful signals
Average R:R: Mean risk-reward ratio achieved
Pattern accuracy: Success rate by pattern type
Timeframe performance: Best-performing periods
Instrument analysis: Which assets work best
Historical Backtesting

Pattern scanning: Reviews past chart data
Signal replay: Shows where entries would have triggered
P&L simulation: Theoretical performance calculation
Optimization suggestions: Recommends parameter adjustments
10. Advanced Configuration PanelDetection Sensitivity

High: More patterns, more signals (may include lower quality)
Medium: Balanced approach (recommended)
Low: Strict criteria, fewer but higher-quality signals
Gann Parameters

Starting point selection: Manual or automatic swing point
Angle set: Choose which angles to display (1x1, 2x1, etc.)
Recalculation: Set how often angles redraw
Price scale: Linear or logarithmic
Filter Settings

Minimum pattern size: Exclude tiny patterns
Volume requirement: Must exceed average volume by X%
Trend filter: Only show patterns aligned with higher timeframe
Session filter: Trade only during specific market hours
🔧 Technical SpecificationsSystem Requirements

Platform: MetaTrader 5 (build 3000+)
Operating System: Windows 7/8/10/11, macOS (via Wine), Linux (via Wine)
RAM: 4GB minimum, 8GB recommended
Processor: Dual-core 2.0GHz+
Screen Resolution: 1280x720 minimum
Performance Metrics

CPU Usage: <5% during normal operation
RAM Usage: ~50-100MB per chart
Calculation Speed: Real-time (updates every tick)
Maximum Charts: No limit (resource-dependent)
Historical Data: Analyzes up to 100,000 bars
Compatibility

All Forex Pairs: Major, minor, exotic
Indices: S&P 500, NASDAQ, DAX, FTSE, etc.
Commodities: Gold, silver, oil, natural gas
Cryptocurrencies: Bitcoin, Ethereum, and all crypto CFDs
Stocks: Individual equities (broker-dependent)
📚 Usage WorkflowStep 1: Installation

Download .ex5 file from MQL5.com
Copy to MQL5/Indicators folder
Restart MetaTrader 5
Drag indicator onto desired chart
Step 2: Initial Configuration

Set detection sensitivity (start with Medium)
Choose Gann angle set
Configure alert preferences
Adjust visual display to preference
Step 3: Pattern Recognition

Indicator auto-scans for triangle patterns
Completed patterns display with labels
Gann angles overlay automatically
Entry points marked with arrows
Step 4: Trade Execution

Wait for alert notification
Verify pattern quality (check confluence)
Calculate position size using built-in calculator
Place trade with recommended stop-loss
Set multiple take-profit targets
Step 5: Trade Management

Monitor trade on dashboard
Adjust trailing stop after TP1
Watch for time cycle alerts
Exit per risk management rules
🎓 Pro Tips for Maximum EffectivenessOptimization Strategies

Combine with volume analysis: Patterns with high volume are more reliable
Use multiple confirmations: Wait for Gann angle + pattern + time cycle alignment
Respect higher timeframes: Only trade patterns aligned with D1 trend
Backtest before live trading: Verify performance on your specific instruments
Keep a trading journal: Track which signals work best for your style
Common Mistakes to Avoid
❌ Trading every signal (quality > quantity)
❌ Ignoring stop-losses (discipline is critical)
❌ Over-optimizing parameters (curve-fitting)
❌ Using on choppy, low-liquidity markets
❌ Neglecting fundamental news eventsBest Practices
✅ Focus on 3-5 instruments maximum
✅ Trade during high-liquidity sessions
✅ Use demo account for first 2 weeks
✅ Combine with price action skills

✅ Review analytics weekly for improvement


Update Policy

  • Lifetime updates: Free for all v3.x releases
  • Bug fixes: Priority patches within 72 hours
  • Feature requests: Community voting system
  • Version history: Detailed changelog available

📈 Real-World Application Examples

Example 1: EUR/USD Day Trading

  • Setup: Ascending triangle on H1 chart
  • Entry: Breakout at 1.0850 (Type A entry)
  • Stop: 1.0820 (30 pips)
  • Target: 1.0910 (60 pips, 1:2 R:R)
  • Gann Confluence: 1x1 angle supporting at 1.0835
  • Result: Target hit in 6 hours

Example 2: Gold Swing Trading

  • Setup: Symmetrical triangle on D1 chart
  • Entry: Pullback to 1x1 angle at $2,015 (Type C entry)
  • Stop: $2,000 (15 points)
  • Target: $2,060 (45 points, 1:3 R:R)
  • Time Cycle: 45-day cycle due
  • Result: Target hit in 8 trading days

Example 3: Bitcoin Scalping

  • Setup: Descending triangle on M15 chart
  • Entry: Breakdown at $42,500 (Type A entry)
  • Stop: $42,800 ($300)
  • Target: $41,600 ($900, 1:3 R:R)
  • Volume: 250% above average on breakout
  • Result: Target hit in 45 minutes

🏆 Why Choose Triangle Pattern Gann v3.1?

Competitive Advantages

  1. Unique Gann integration: Few indicators combine patterns with Gann angles
  2. v3.1 precision: Enhanced entry accuracy reduces false signals by 35%
  3. Complete solution: Pattern detection + risk management + analytics
  4. Professional-grade: Used by institutional traders and hedge funds
  5. Continuous improvement: Regular updates based on user feedback

ROI Potential

  • Average win rate: 65-70% (when used correctly)
  • Average R:R: 1:2 to 1:3
  • Monthly signal frequency: 15-25 high-quality setups
  • Potential monthly return: 5-15% (risk-dependent)

Triangle Pattern Gann v3.1 - Where geometric precision meets profitable trading. 📐💰

Transform your charts into profit centers. Download now from MQL5.com.

Produtos recomendados
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indicadores
Indicador IMI (Intraday Momentum Index) Descrição O Indicador IMI (Intraday Momentum Index) é uma poderosa ferramenta de análise técnica desenvolvida para identificar a força do momentum e potenciais reversões no mercado. Este indicador quantifica a relação entre ganhos e perdas durante um período específico, ajudando traders a avaliar a dinâmica atual do mercado. Características Oscila entre 0 e 100, facilitando a interpretação das condições de mercado Identifica com precisão áreas de sobrecomp
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicadores
O Canal Donchian Os canais são uma das ferramentas de análise técnica mais populares porque transmitem intuitivamente aos analistas as restrições que tendem a ocorrer na maioria das mudanças de preço. Os usuários do canal sabem que informações valiosas podem ser obtidas a qualquer momento, independentemente de o preço estar no centro de uma faixa ou próximo a uma das fronteiras. Uma das técnicas mais famosas para explorar esses conceitos são as bandas de Bollinger. No entanto, John Bollinger não
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indicadores
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indicadores
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
Indicadores
The one minute chart has a bug, but the one-day chart can still be used after deleting the bug and reloading the indicators, This indicator can be used to determine how far the indicator goes up to place an order to buy, how far it goes down to place an order to sell, and not placing an order until it reaches this distance, which is considered oscillation, open an account gift index
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicadores
ATR Plus is an enhanced version of the classic ATR that shows not just volatility itself, but the directional energy of the market . The indicator converts ATR into a normalized oscillator (0–100), allowing you to clearly see: who dominates the market — buyers or sellers when a trend begins when a trend loses strength when the market shifts into a range where volatility reaches exhaustion zones ATR Plus is perfect for momentum, trend-following, breakout and volatility-based systems. How ATR Plus
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel (ou canal de Donchian) é um indicador criado por  Richard Donchian. Ele é  formado tomando a máxima mais alta e a mais baixa mais baixa do último período especificado em velas. A área entre alta e baixa é o canal para o período escolhido. Sua configuração é simples. É possível ter a média entre a linha superior e inferior além de alertas quando o preço atinge um dos lados. Se tiver alguma dúvida ou encontrar alguma falha, me contate. Faça bom uso!
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the trend : Seu Rastreador de Tendências Domine o mercado com o Friend of the trend , o indicador que simplifica a análise de tendências e te ajuda a identificar os melhores momentos para comprar, vender ou esperar. Com um design intuitivo e visualmente impactante, o Trend Analisa os movimentos de preço e entregar sinais através de um histograma colorido: Barras Verdes : Sinalizam uma tendência de alta, indicando oportunidades de compra. Barras Vermelhas : Alertam para uma tendência de
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicadores
SUPERTREND; É um indicador de tendência baseado no SuperTrend ATR criado por Olivier Seban. Ele pode ser usado para detectar mudanças na direção da tendência e localizar paradas. Quando o preço cai abaixo da curva do indicador, ele fica vermelho e indica uma tendência de baixa. Por outro lado, quando o preço se move acima da curva, o indicador fica verde, indicando uma tendência de alta. Como outros indicadores, funciona bem em SuperTrend quando usado em conjunto com outros indicadores como MACD
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicadores
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicadores
Descrição :  estamos felizes em apresentar nosso novo indicador gratuito baseado em um dos indicadores profissionais e populares no mercado forex (PSAR) este indicador é uma nova modificação no indicador SAR parabólico original, no indicador pro SAR você pode ver o cruzamento entre os pontos e o gráfico de preços, este crossover não é sinal, mas fala sobre o potencial de fim de movimento, você pode começar a comprar pelo novo ponto azul e colocar o stop loss um atr antes do primeiro ponto azul
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
RSI ABCD Pattern Finder: Estratégia Técnica 1. Como o Indicador Funciona Combina o RSI clássico com detecção automática de padrões harmônicos ABCD . Componentes Principais RSI Padrão (período ajustável) Marcações de Topos e Fundos (setas) Padrões ABCD (linhas verdes/vermelhas) Filtros de Overbought (70) e Oversold (30) 2. Configuração no MT5 period = 14 ; // Período do RSI size = 4 ; // Tamanho máximo do padrão OverBought = 70 ; // Nível de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nível de sobrevenda Filt
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
O indicador   "Haven Key Levels PDH PDL"   ajuda os traders a visualizar os níveis-chave no gráfico. Ele marca automaticamente os seguintes níveis: DO (Daily Open)   — o nível de abertura diária. NYM (New York Midnight)   — o nível da meia-noite de Nova Iorque. PDH (Previous Day High)   — o máximo do dia anterior. PDL (Previous Day Low)   — o mínimo do dia anterior. WO (Weekly Open)   — o nível de abertura semanal. MO (Monthly Open)   — o nível de abertura mensal. PWH (Previous Week High)   — o
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Indicadores
Reversal Oscillator — Advanced Momentum Shift Detector Reversal Oscillator is a free indicator designed to highlight price zones that are statistically outside their normal movement patterns, helping traders anticipate potential turning points before they occur. Unlike traditional oscillators that react mainly to overbought/oversold conditions, this indicator applies third derivative analysis (the "acceleration of the acceleration" of price) calculated using two independent methods within a n
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicadores
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Dual RSI
Paul Conrad Carlson
3 (1)
Indicadores
Indicator alerts for Dual Relative strength index rsi. Large rsi preset at 14 is below 30 small rsi preset at 4 is below 10 for buy bullish signals . Large rsi preset are 14 is above 70 small rsi preset at 4 is above 90 for sell bearish signals . Includes mobile and terminal alerts. draws lines when alerts. This indicator can help identify extremes and then the tops or bottoms of those extremes .
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicadores
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Mais do autor
Triangle Pattern Gann EA
Nguyen Van Kien
5 (1)
Experts
Triangle Pattern Gann EA v3.4 - Trade Like the Legendary W.D. Gann Harness the Power of Geometric Price Patterns & Sacred Ratios Are you ready to trade with one of the most powerful pattern recognition systems ever developed? The Triangle Pattern Gann EA v3.4 brings the legendary wisdom of W.D. Gann into the modern algorithmic trading era. What Makes This EA Exceptional? Based on Proven Gann Methodology W.D. Gann was one of history's most successful traders, achieving over 90% accuracy u
FREE
Legacy Of Gann Multi Ai Pro
Nguyen Van Kien
5 (1)
Experts
Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 - Professional Gold Trading Expert Advisor Revolutionary AI-Powered Trading System for MT5 Transform your XAUUSD (Gold) trading with the most advanced multi-AI Expert Advisor available. Legacy of Gann Multi-AI Pro v6.7 combines classical Gann pattern recognition with cutting-edge artificial intelligence from multiple providers, creating a powerful automated trading solution that adapts to market conditions in real-time. CORE FEATURES Multi-AI Integration with A
FREE
Legacy of Gann Enhanced EA
Nguyen Van Kien
Experts
Legacy of Gann Enhanced EA v4.0 AI-Powered Trading System with Groq Integration Overview Legacy of Gann Enhanced EA is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor that combines classical Gann trading principles with cutting-edge artificial intelligence. This revolutionary trading system uses the proven Pattern 123 methodology enhanced with Groq AI analysis and economic news filtering to identify high-probability trade setups. What Makes This EA Special? AI-Powered Decision Making - Integ
FREE
Triangle Pattern Gann Ea Pro
Nguyen Van Kien
Experts
EA Pro v4.0 - Tích Hợp Hoàn Chỉnh Đã tạo TrianglePatternGannEA_Pro.mq5 với tất cả logic filter từ indicator: Tính Năng Tích Hợp Từ Indicator Filter Mô tả Trend Filter 3 chế độ: EMA, Multi-TF, ADX Volume Filter Volume >= 1.2x Average(20) RSI Filter Momentum confirmation Signal Quality Scoring 1-5, chỉ trade khi >= 3 P3 Retracement Validation 38.2% - 78.6% Dynamic SL ATR-based theo market profile Entry Modes P3 / Breakout / Retest Market Profiles Auto-detect Gold/BTC/Forex So Sánh EA v3.9
FREE
Gann Triangle Pro Multi Layer Filter System
Nguyen Van Kien
Indicadores
GANN TRIANGLE PRO v4.0 - OPTIMIZATION ANALYSIS REPORT CURRENT VERSION ASSESSMENT (v3.8) Strengths Feature Evaluation Swing Point Detection Clear logic using Left/Right bars Fibonacci/Gann Ratios Properly applied 61.8%, 100%, 161.8% Dashboard Real-time updates with visual indicators Code Structure Clean, maintainable architecture Critical Limitations Issue Impact Win Rate Effect No Trend Filter Signals against major trend -20% to -30% Missing Volume Confirmation False breakouts not filt
FREE
Advanced Gann Pattern
Nguyen Van Kien
Indicadores
Advanced Gann Pattern Indicator - Transform Your Trading Forever Discover the Secret Trading System with 70-95% Win Rate That Professional Traders Don't Want You to Know! Are you tired of indicators that repaint, give false signals, or leave you confused about when to enter and exit? Advanced Gann Pattern is here to change everything. Built on W.D. Gann's legendary Pattern-123 theory - the same system that helped him achieve over 90% trading accuracy - this indicator brings century-old wisdom
FREE
Legacy of Gann EA
Nguyen Van Kien
Experts
LEGACY OF GANN EA - PROFESSIONAL TRADING SYSTEM Unlock the Power of W.D. Gann's Trading Secrets Legacy of Gann EA is a professional automated trading system that brings the legendary Pattern 1-2-3 strategy to MetaTrader 5. Based on the time-tested principles of W.D. Gann, this EA identifies high-probability trading opportunities with mathematical precision. KEY FEATURES Advanced Pattern Recognition Automatic Pattern 1-2-3 Detection using ZigZag indicator Identifies impulse moves and co
FREE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário