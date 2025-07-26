Ace Trend
- Indicadores
- Mikhail Sergeev
- Versão: 1.4
- Atualizado: 22 dezembro 2025
- Ativações: 10
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instáveis, indicadores que não funcionam e dê as boas-vindas a uma negociação consciente e controlada.
O indicador não é apenas uma imagem bonita! Os indicadores devem arrastar as chances para o lado do comerciante e, assim, ganhar lucro. Veja os resultados da negociação de acordo com os sinais do indicador (modo totalmente automático): https://www.mql5.com/pt/signals/2339244
AceTrend ocupa o primeiro lugar no ranking de indicadores de tendência de acordo com a versão "RBTI". Você pode aprender mais pesquisando informações sobre" Testing the AceTrend trend indicator " na internet. AceTrend - máxima rentabilidade e controle na negociação. Nosso indicador se destaca pela rentabilidade com base nas cotações atuais do mercado, e não no histórico. Junte — se à revolução-descubra o potencial da sua experiência de negociação!
O indicador não é redesenhado nas barras formadas. Se a barra foi formada-as leituras do indicador são inalteradas. O indicador funciona em qualquer período de tempo de M1 A MN. O padrão é o timeframe H1.
Seus comentários são muito importantes! Tem perguntas, sugestões ou apenas quer compartilhar sua opinião? Escreva comentários ou envie mensagens-estou sempre conectado!
Parâmetros do indicador:
- PreSets - se o "Modo Manual" for selecionado, os parâmetros da seção "---=Calculation settings=---"são usados para calcular o indicador. No caso de seleção de um conjunto pronto de Configurações, todos os parâmetros desta seção são instalados automaticamente e ocultos (de fato, os parâmetros definidos em " - - - =Calculation settings=- - -" não participam mais do cálculo do indicador).
- Algorithm version - versão do algoritmo do indicador envolvido no cálculo. O parâmetro foi criado para realizar o dimensionamento futuro do indicador. Pode alterar globalmente o resultado do cálculo.
- Power momentum Up - sensibilidade do início da tendência de alta. O intervalo recomendado é de 0,2 a 5 em incrementos de 0,1.
- Power momentum Dn - sensibilidade do início de uma tendência de baixa. O intervalo recomendado é de 0,2 a 5 em incrementos de 0,1.
- UPK1 - coeficiente para tendências de alta rápidas e impulsivas. O intervalo recomendado é de 0.5 A 1.5 em incrementos de 0.1.
- UPK2 - coeficiente para tendências de alta padrão. O intervalo recomendado é de 0.5 A 1.5 em incrementos de 0.1.
- UPK3 - coeficiente para tendências de alta insustentáveis. O intervalo recomendado é de 0.5 A 1.5 em incrementos de 0.1.
- DNK1 - coeficiente para tendências de baixa rápidas e impulsivas. O intervalo recomendado é de 0.5 A 1.5 em incrementos de 0.1.
- DNK2 - coeficiente para tendências de baixa Padrão. O intervalo recomendado é de 0.5 A 1.5 em incrementos de 0.1.
- DNK3 - Índice para tendências de baixa instáveis. O intervalo recomendado é de 0.5 A 1.5 em incrementos de 0.1.
- BarsCalculate - número de barras para cálculo e construção do indicador.
- ShowPattern - inclui padrões adicionais para entradas dentro da tendência.
- PaintArrow - opções para desenhar as setas no gráfico.
- ModePaintProfit - selecione uma opção para Retirar lucro das tendências do indicador.
- PaintLevels - desenha níveis para fixar o lucro dentro da tendência.
- PaintZZ - desenha ZigZag de acordo com as tendências do indicador.
- Alert - inclui alertas: alerta de atenção, bipe, mensagem para o correio, mensagem para o terminal móvel.
Super indicator that i use to scalp M1. The seller is very serious. Thank you !