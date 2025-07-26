Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instáveis, indicadores que não funcionam e dê as boas-vindas a uma negociação consciente e controlada.

O indicador não é apenas uma imagem bonita! Os indicadores devem arrastar as chances para o lado do comerciante e, assim, ganhar lucro. Veja os resultados da negociação de acordo com os sinais do indicador (modo totalmente automático): https://www.mql5.com/pt/signals/2339244

AceTrend ocupa o primeiro lugar no ranking de indicadores de tendência de acordo com a versão "RBTI". Você pode aprender mais pesquisando informações sobre" Testing the AceTrend trend indicator " na internet. AceTrend - máxima rentabilidade e controle na negociação. Nosso indicador se destaca pela rentabilidade com base nas cotações atuais do mercado, e não no histórico. Junte — se à revolução-descubra o potencial da sua experiência de negociação!

O indicador não é redesenhado nas barras formadas. Se a barra foi formada-as leituras do indicador são inalteradas. O indicador funciona em qualquer período de tempo de M1 A MN. O padrão é o timeframe H1.

Seus comentários são muito importantes! Tem perguntas, sugestões ou apenas quer compartilhar sua opinião? Escreva comentários ou envie mensagens-estou sempre conectado!

Parâmetros do indicador: