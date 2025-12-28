Calendário Econômico
EUA - Estoques no Atacado (Mensal) (United States Wholesale Inventories m/m)
|Baixa
|0.5%
|0.1%
|
0.0%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.2%
|
0.5%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Estoques no Atacado - Mensal - (Wholesale Trade m/m) são um relatório que reflete a mudança na quantidade de mercadorias nos estoques de atacadistas no final do mês de relatórios em comparação com o anterior. O cálculo leva em conta apenas bens destinados à revenda, ele excluí os produtos armazenados na empresas que não pertencem a ela e as suas propriedades.
Os dados foram coletados através de uma sondagem feita com mais de 4 500 empresas atacadista em todo o país. A amostra é atualizada trimestralmente. Os valores recolhidos são ajustados tendo em conta variações sazonais e peculiaridades de períodos de comércio.
Os dados sobre estoques em atacados raramente são interpretados separadamente. Na maioria das vezes, os economistas consideram este índice juntamente com o volume de vendas no atacado. Em geral, é estimada a proporção de vendas em relação aos estoques, o que permite assumir um aumento ou diminuição na produção no futuro próximo. Por exemplo, o fato de os estoques estarem crescendo mais lentamente do que as vendas indica que existe uma falta de produção, e, dessa maneira, é possível prever o crescimento da produção. Por outro lado, a acumulação excessiva indica o excesso de oferta e, logo, uma possível diminuição da produção no curto prazo.
Como a produção contribui significativamente para o PIB do país, o acentuado aumento ou diminuição nos estoques no atacado pode afetar indiretamente as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Estoques no Atacado (Mensal) (United States Wholesale Inventories m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
