Os Estoques no Atacado - Mensal - (Wholesale Trade m/m) são um relatório que reflete a mudança na quantidade de mercadorias nos estoques de atacadistas no final do mês de relatórios em comparação com o anterior. O cálculo leva em conta apenas bens destinados à revenda, ele excluí os produtos armazenados na empresas que não pertencem a ela e as suas propriedades.

Os dados foram coletados através de uma sondagem feita com mais de 4 500 empresas atacadista em todo o país. A amostra é atualizada trimestralmente. Os valores recolhidos são ajustados tendo em conta variações sazonais e peculiaridades de períodos de comércio.

Os dados sobre estoques em atacados raramente são interpretados separadamente. Na maioria das vezes, os economistas consideram este índice juntamente com o volume de vendas no atacado. Em geral, é estimada a proporção de vendas em relação aos estoques, o que permite assumir um aumento ou diminuição na produção no futuro próximo. Por exemplo, o fato de os estoques estarem crescendo mais lentamente do que as vendas indica que existe uma falta de produção, e, dessa maneira, é possível prever o crescimento da produção. Por outro lado, a acumulação excessiva indica o excesso de oferta e, logo, uma possível diminuição da produção no curto prazo.

Como a produção contribui significativamente para o PIB do país, o acentuado aumento ou diminuição nos estoques no atacado pode afetar indiretamente as cotações do dólar.

Últimos valores: