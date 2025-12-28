CalendárioSeções

EUA - Estoques no Atacado (Mensal) (United States Wholesale Inventories m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Negócio
Baixa 0.5% 0.1%
0.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.2%
0.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os Estoques no Atacado - Mensal - (Wholesale Trade m/m) são um relatório que reflete a mudança na quantidade de mercadorias nos estoques de atacadistas no final do mês de relatórios em comparação com o anterior. O cálculo leva em conta apenas bens destinados à revenda, ele excluí os produtos armazenados na empresas que não pertencem a ela e as suas propriedades.

Os dados foram coletados através de uma sondagem feita com mais de 4 500 empresas atacadista em todo o país. A amostra é atualizada trimestralmente. Os valores recolhidos são ajustados tendo em conta variações sazonais e peculiaridades de períodos de comércio.

Os dados sobre estoques em atacados raramente são interpretados separadamente. Na maioria das vezes, os economistas consideram este índice juntamente com o volume de vendas no atacado. Em geral, é estimada a proporção de vendas em relação aos estoques, o que permite assumir um aumento ou diminuição na produção no futuro próximo. Por exemplo, o fato de os estoques estarem crescendo mais lentamente do que as vendas indica que existe uma falta de produção, e, dessa maneira, é possível prever o crescimento da produção. Por outro lado, a acumulação excessiva indica o excesso de oferta e, logo, uma possível diminuição da produção no curto prazo.

Como a produção contribui significativamente para o PIB do país, o acentuado aumento ou diminuição nos estoques no atacado pode afetar indiretamente as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Estoques no Atacado (Mensal) (United States Wholesale Inventories m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
0.5%
0.1%
0.0%
ago. 2025
0.0%
-0.2%
ago. 2025 prelim.
-0.2%
0.1%
0.0%
jul. 2025
0.1%
0.2%
0.2%
jul. 2025 prelim.
0.2%
0.1%
0.1%
jun. 2025
0.1%
0.2%
0.2%
jun. 2025 prelim.
0.2%
1.3%
-0.3%
mai. 2025
-0.3%
-0.3%
-0.3%
mai. 2025 prelim.
-0.3%
0.6%
0.1%
abr. 2025
0.2%
-0.4%
-0.4%
abr. 2025 prelim.
-0.4%
0.4%
0.4%
mar. 2025
0.4%
0.5%
0.5%
mar. 2025 prelim.
0.5%
0.2%
0.5%
fev. 2025
0.3%
0.3%
0.3%
fev. 2025 prelim.
0.3%
0.2%
0.8%
jan. 2025
0.8%
0.7%
0.7%
jan. 2025 prelim.
0.7%
-0.3%
-0.4%
dez. 2024
-0.5%
-0.5%
-0.5%
dez. 2024 prelim.
-0.5%
-0.4%
-0.1%
nov. 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
nov. 2024 prelim.
-0.2%
0.2%
0.1%
out. 2024
0.2%
0.2%
0.2%
out. 2024 prelim.
0.2%
-0.1%
-0.2%
set. 2024
-0.2%
-0.1%
-0.1%
set. 2024 prelim.
-0.1%
-0.3%
0.2%
ago. 2024
0.1%
0.2%
0.2%
ago. 2024 prelim.
0.2%
0.2%
0.3%
jul. 2024
0.2%
0.3%
0.3%
jul. 2024 prelim.
0.3%
0.0%
0.1%
jun. 2024
0.2%
0.2%
0.2%
jun. 2024 prelim.
0.2%
0.3%
0.6%
mai. 2024
0.6%
0.6%
0.6%
mai. 2024 prelim.
0.6%
0.0%
0.2%
abr. 2024
0.1%
0.2%
0.2%
abr. 2024 prelim.
0.2%
-0.1%
-0.4%
mar. 2024
-0.4%
-0.4%
-0.4%
mar. 2024 prelim.
-0.4%
0.5%
0.4%
fev. 2024
0.5%
0.5%
0.5%
fev. 2024 prelim.
0.5%
-0.3%
-0.2%
jan. 2024
-0.3%
-0.1%
-0.1%
jan. 2024 prelim.
-0.1%
0.3%
0.4%
dez. 2023
0.4%
0.4%
0.4%
dez. 2023 prelim.
0.4%
-0.2%
-0.4%
nov. 2023
-0.2%
-0.2%
nov. 2023 prelim.
-0.2%
-0.3%
out. 2023
-0.4%
-0.2%
-0.2%
out. 2023 prelim.
-0.2%
0.0%
0.1%
set. 2023
0.2%
0.0%
0.0%
set. 2023 prelim.
0.0%
-0.2%
-0.1%
ago. 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
1234567
