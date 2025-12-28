O índice de atividade industrial mensal é publicado pela Assembléia de Governadores do Federal Reserve dos EUA em meados do próximo mês. O valor do índice reflete a produção real na indústria, mineração, energia e gás. Os primeiros índices datam de 1919. Eles foram criados para atender à necessidade do Federal Reserve de acessar dados oportunos sobre indústrias altamente cíclicas. Ao contrário de muitos outros indicadores econômicos, os índices de atividade de produção são estimados com base em dados detalhados do setor ou com base no nível de produção coletado por outras empresas, e não, por exemplo, com base nos resultados de nossa própria pesquisa.

O índice agregado da produção industrial total consiste em 299 índices detalhados que medem a produção em áreas selecionadas do setor industrial. Alguns destes índices são baseados em indicadores diretos de produção, outros usam dados indiretos. Muitos índices refletem as horas de trabalho mensais no setor industrial coletadas pelo Bureau of Labor Statistics. A coleta e publicação oportuna de dados permitem determinar rapidamente a mudança de tendência, por esse motivo, o índice é considerado uma das primeiras publicações estatísticas que fornece informações sobre a atividade econômica do mês anterior.

Os traders devem considerar o índice como um indicador importante do comportamento futuro de ativos no mercado. Por este motivo, o relatório pode pressionar os compradores ou vendedores de certos setores.

Em geral, o crescimento da atividade manufatureira é considerado favorável para cotações em dólar.

Últimos valores: