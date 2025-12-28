Calendário Econômico
EUA - Importação (United States Imports)
|Moderada
|$342.133 bilh
|
$340.185 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
$342.133 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Importações (Imports) refletem o volume de bens e serviços do exterior que são imediatamente incluídos nas redes de consumo, estoques e zonas de comércio exterior. Ao elaborar o indicador, é normalmente usado o valor das mercadorias conforme estimado pelos Serviços de Alfândega e Fronteira dos EUA. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Importação (United States Imports)".
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
