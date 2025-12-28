CalendárioSeções

EUA - Importação (United States Imports)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Comércio
Moderada $​342.133 bilh
$​340.185 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​342.133 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Importações (Imports) refletem o volume de bens e serviços do exterior que são imediatamente incluídos nas redes de consumo, estoques e zonas de comércio exterior. Ao elaborar o indicador, é normalmente usado o valor das mercadorias conforme estimado pelos Serviços de Alfândega e Fronteira dos EUA. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Importação (United States Imports)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
$​342.133 bilh
$​340.185 bilh
ago. 2025
$​340.382 bilh
$​358.756 bilh
jul. 2025
$​358.775 bilh
$​338.736 bilh
jun. 2025
$​337.475 bilh
$​350.310 bilh
mai. 2025
$​350.517 bilh
$​350.829 bilh
abr. 2025
$​350.987 bilh
$​419.391 bilh
mar. 2025
$​418.955 bilh
$​401.195 bilh
fev. 2025
$​401.120 bilh
$​401.158 bilh
jan. 2025
$​401.201 bilh
$​364.581 bilh
dez. 2024
$​364.939 bilh
$​352.514 bilh
nov. 2024
$​351.559 bilh
$​339.923 bilh
out. 2024
$​339.556 bilh
$​353.810 bilh
set. 2024
$​352.306 bilh
$​341.976 bilh
ago. 2024
$​342.186 bilh
$​345.397 bilh
jul. 2024
$​345.394 bilh
$​338.282 bilh
jun. 2024
$​339.047 bilh
$​337.012 bilh
mai. 2024
$​336.732 bilh
$​337.905 bilh
abr. 2024
$​338.225 bilh
$​330.188 bilh
mar. 2024
$​326.992 bilh
$​332.385 bilh
fev. 2024
$​331.914 bilh
$​324.785 bilh
jan. 2024
$​324.627 bilh
$​321.031 bilh
dez. 2023
$​320.449 bilh
$​316.208 bilh
nov. 2023
$​316.944 bilh
$​323.062 bilh
out. 2023
$​323.000 bilh
$​322.656 bilh
set. 2023
$​322.656 bilh
$​314.092 bilh
ago. 2023
$​314.333 bilh
$​316.602 bilh
jul. 2023
$​316.683 bilh
$​311.458 bilh
jun. 2023
$​312.980 bilh
$​316.118 bilh
mai. 2023
$​316.082 bilh
$​323.590 bilh
abr. 2023
$​323.567 bilh
$​318.783 bilh
mar. 2023
$​320.378 bilh
$​321.481 bilh
fev. 2023
$​321.686 bilh
$​326.670 bilh
jan. 2023
$​325.785 bilh
$​316.214 bilh
dez. 2022
$​317.571 bilh
$​313.365 bilh
nov. 2022
$​313.374 bilh
$​334.843 bilh
out. 2022
$​334.793 bilh
$​332.640 bilh
set. 2022
$​331.287 bilh
$​326.472 bilh
ago. 2022
$​326.316 bilh
$​330.040 bilh
jul. 2022
$​329.940 bilh
$​339.642 bilh
jun. 2022
$​340.413 bilh
$​341.429 bilh
mai. 2022
$​341.440 bilh
$​339.536 bilh
abr. 2022
$​339.697 bilh
$​351.763 bilh
mar. 2022
$​351.518 bilh
$​318.624 bilh
fev. 2022
$​317.814 bilh
$​313.720 bilh
jan. 2022
$​314.093 bilh
$​310.304 bilh
dez. 2021
$​308.874 bilh
$​304.065 bilh
nov. 2021
$​304.388 bilh
$​290.749 bilh
out. 2021
$​290.749 bilh
$​288.232 bilh
set. 2021
$​288.492 bilh
$​286.991 bilh
ago. 2021
$​286.991 bilh
$​282.879 bilh
12
