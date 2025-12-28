CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - Construção de Novas Casas (Mensal) (United States Housing Starts m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Alojamento
Moderada N/D 7.9%
-8.5%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Construção de Novas Casas - Mensal - (Housing Starts m/m) reflete a mudança no número de novos projetos habitacionais que estão em andamento no mês de relatórios em comparação com o anterior.

Os dados são obtidos através de uma pesquisa de construtoras e departamentos de licenciamento. O tamanho da amostra cobre cerca de 95% de todos os projetos de construção residencial no país. Os dados são ajustados tendo em conta as condições climáticas e variações sazonais. O indicador é publicado na segunda semana de cada mês, como parte do relatório geral sobre a construção do país. Além dele, o relatório inclui licenças de construção e projetos concluídos.

O volume de construção de novas habitações é raramente interpretado em termos absolutos, porque ele dependente das condições meteorológicas, a localização geográfica da região e da época do ano. Portanto, como regra geral, os analistas estimam a mudança no índice por uns meses. Durante a interpretação do indicador, os economistas prestar atenção aos seguintes pontos de referência:

  • aumento da demanda por novas casas mostra o crescimento do bem-estar da população;
  • aumento da construção de novas casas leva ao crescimento do emprego na indústria da construção;
  • aumento da procura de novas casas pode aumentar a demanda por outros produtos que são necessários para os compradores de habitação: móveis novos, aparelhos, etc. Isso pode estimular a atividade de consumo e "aquecer" os índices de preços;
  • aumento nos valores do indicador pode eventualmente levar a um crescimento do mercado imobiliário.

Levando em conta tudo o que foi listado, o crescimento do volume de construção de novas casas pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Construção de Novas Casas (Mensal) (United States Housing Starts m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
N/D
7.9%
-8.5%
ago. 2025
-8.5%
-6.4%
3.4%
jul. 2025
5.2%
3.2%
5.9%
jun. 2025
4.6%
7.0%
-9.7%
mai. 2025
-9.8%
-0.1%
2.7%
abr. 2025
1.6%
-3.6%
-10.1%
mar. 2025
-11.4%
-4.0%
9.8%
fev. 2025
11.2%
3.8%
-11.5%
jan. 2025
-9.8%
2.0%
16.1%
dez. 2024
15.8%
-9.8%
-3.7%
nov. 2024
-1.8%
1.2%
-3.2%
out. 2024
-3.1%
-5.4%
-1.9%
set. 2024
-0.5%
-4.2%
7.8%
ago. 2024
9.6%
10.1%
-6.9%
jul. 2024
-6.8%
2.2%
1.1%
jun. 2024
3.0%
-8.0%
-4.6%
mai. 2024
-5.5%
4.9%
4.1%
abr. 2024
5.7%
3.5%
-16.8%
mar. 2024
-14.7%
-2.8%
12.7%
fev. 2024
10.7%
1.6%
-12.3%
jan. 2024
-14.8%
-1.7%
3.3%
dez. 2023
-4.3%
6.7%
10.8%
nov. 2023
14.8%
0.2%
out. 2023
1.9%
-6.3%
7.0%
set. 2023
7.0%
2.2%
-12.5%
ago. 2023
-11.3%
-3.0%
2.0%
jul. 2023
3.9%
2.7%
-11.7%
jun. 2023
-8.0%
7.2%
15.7%
mai. 2023
21.7%
-0.8%
-2.9%
abr. 2023
2.2%
1.9%
-4.5%
mar. 2023
-0.8%
0.4%
7.3%
fev. 2023
9.8%
-0.6%
-2.0%
jan. 2023
-4.5%
0.6%
-3.4%
dez. 2022
-1.4%
-0.2%
-1.8%
nov. 2022
-0.5%
-0.4%
-2.1%
out. 2022
-4.2%
1.1%
-1.3%
set. 2022
-8.1%
-0.2%
13.7%
ago. 2022
12.2%
0.6%
-10.9%
jul. 2022
-9.6%
-0.7%
2.4%
jun. 2022
-2.0%
0.6%
-11.9%
mai. 2022
-14.4%
-0.4%
5.5%
abr. 2022
-0.2%
0.3%
-2.8%
mar. 2022
0.3%
-0.3%
6.5%
fev. 2022
6.8%
0.4%
-5.5%
jan. 2022
-4.1%
-0.4%
0.3%
dez. 2021
1.4%
0.5%
11.8%
nov. 2021
11.8%
-0.9%
-3.1%
out. 2021
-0.7%
0.6%
-2.7%
set. 2021
-1.6%
-0.3%
1.2%
ago. 2021
3.9%
0.0%
-6.2%
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido