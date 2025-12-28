Calendário Econômico
EUA - Construção de Novas Casas (Mensal) (United States Housing Starts m/m)
|Moderada
|N/D
|7.9%
|
-8.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Construção de Novas Casas - Mensal - (Housing Starts m/m) reflete a mudança no número de novos projetos habitacionais que estão em andamento no mês de relatórios em comparação com o anterior.
Os dados são obtidos através de uma pesquisa de construtoras e departamentos de licenciamento. O tamanho da amostra cobre cerca de 95% de todos os projetos de construção residencial no país. Os dados são ajustados tendo em conta as condições climáticas e variações sazonais. O indicador é publicado na segunda semana de cada mês, como parte do relatório geral sobre a construção do país. Além dele, o relatório inclui licenças de construção e projetos concluídos.
O volume de construção de novas habitações é raramente interpretado em termos absolutos, porque ele dependente das condições meteorológicas, a localização geográfica da região e da época do ano. Portanto, como regra geral, os analistas estimam a mudança no índice por uns meses. Durante a interpretação do indicador, os economistas prestar atenção aos seguintes pontos de referência:
- aumento da demanda por novas casas mostra o crescimento do bem-estar da população;
- aumento da construção de novas casas leva ao crescimento do emprego na indústria da construção;
- aumento da procura de novas casas pode aumentar a demanda por outros produtos que são necessários para os compradores de habitação: móveis novos, aparelhos, etc. Isso pode estimular a atividade de consumo e "aquecer" os índices de preços;
- aumento nos valores do indicador pode eventualmente levar a um crescimento do mercado imobiliário.
Levando em conta tudo o que foi listado, o crescimento do volume de construção de novas casas pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Construção de Novas Casas (Mensal) (United States Housing Starts m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
