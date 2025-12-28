As Licenças de Construção (Building Permits) mostram como muda o número absoluto de licenças para a construção de novos edifícios residenciais, emitidos pelas autoridades públicas no mês de relatórios em comparação com o anterior. O Departamento do Censo dos EUA recolhe estes dados, direcionando solicitações aos departamentos habilitados de todo o país. A amostra mensal abrange 9 000 pontos de emissão de licenças por todo o país. Os dados são ajustados tendo em conta as variações sazonais.

Os dados sobre o número de licenças de construção emitidas são utilizados pelas autoridades públicas para desenvolver o índice de principais indicadores econômicos. O conselho do Fed usa o indicador na análise das condições econômicas, tanto a nível nacional como por regiões. O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano usa os dados no desenvolvimento de programas habitacionais. Os bancos usam estatísticas para avaliar a demanda por empréstimos hipotecários a curto e médio prazo.

Os economistas consideram este indicador juntamente com o Construção de Novas Casas. O aumento no número de licenças de construção emitidas indica uma melhora no sentimento na economia, o crescimento do investimento em construção. Mas o fato de o indicador Construção de Novas Casas é menor do que o volume de licenças emitidas pode indicar condições econômicas adversas, devido a que os projetos são adiados.

O crescimento do número de licenças de construção pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores: