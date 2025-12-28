CalendárioSeções

EUA - Alvarás de Construção (Mensal) (United States Building Permits m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Alojamento
As Licenças de Construção (Building Permits) mostram como muda o número absoluto de licenças para a construção de novos edifícios residenciais, emitidos pelas autoridades públicas no mês de relatórios em comparação com o anterior. O Departamento do Censo dos EUA recolhe estes dados, direcionando solicitações aos departamentos habilitados de todo o país. A amostra mensal abrange 9 000 pontos de emissão de licenças por todo o país. Os dados são ajustados tendo em conta as variações sazonais.

Os dados sobre o número de licenças de construção emitidas são utilizados pelas autoridades públicas para desenvolver o índice de principais indicadores econômicos. O conselho do Fed usa o indicador na análise das condições econômicas, tanto a nível nacional como por regiões. O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano usa os dados no desenvolvimento de programas habitacionais. Os bancos usam estatísticas para avaliar a demanda por empréstimos hipotecários a curto e médio prazo.

Os economistas consideram este indicador juntamente com o Construção de Novas Casas. O aumento no número de licenças de construção emitidas indica uma melhora no sentimento na economia, o crescimento do investimento em construção. Mas o fato de o indicador Construção de Novas Casas é menor do que o volume de licenças emitidas pode indicar condições econômicas adversas, devido a que os projetos são adiados.

O crescimento do número de licenças de construção pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Alvarás de Construção (Mensal) (United States Building Permits m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
N/D
2.0%
-3.7%
ago. 2025
-3.7%
-4.1%
-2.2%
jul. 2025
-2.8%
-1.8%
-0.1%
jun. 2025
0.2%
-0.6%
-2.0%
mai. 2025
-2.0%
-1.5%
-4.0%
abr. 2025
-4.7%
-0.6%
1.9%
mar. 2025
0.5%
0.0%
-1.0%
fev. 2025
-1.2%
0.3%
-0.6%
jan. 2025
0.1%
0.3%
-0.7%
dez. 2024
-0.7%
1.8%
5.2%
nov. 2024
6.1%
-2.7%
-0.4%
out. 2024
-0.6%
1.1%
-3.1%
set. 2024
-2.9%
-1.7%
4.6%
ago. 2024
4.9%
2.3%
-3.3%
jul. 2024
-4.0%
-2.7%
3.9%
jun. 2024
3.4%
-0.3%
-2.8%
mai. 2024
-3.8%
-0.8%
-3.0%
abr. 2024
-3.0%
-0.9%
-5.0%
mar. 2024
-4.3%
0.2%
2.3%
fev. 2024
1.9%
-0.7%
-0.3%
jan. 2024
-1.5%
1.0%
1.8%
dez. 2023
1.9%
-0.7%
-2.1%
nov. 2023
-2.5%
1.8%
out. 2023
1.1%
1.7%
-4.4%
set. 2023
-4.4%
-1.6%
6.8%
ago. 2023
6.9%
1.6%
0.1%
jul. 2023
0.1%
-1.7%
-3.7%
jun. 2023
-3.7%
3.8%
5.6%
mai. 2023
5.2%
-5.0%
-1.4%
abr. 2023
-1.5%
3.0%
-3.0%
mar. 2023
-8.8%
2.2%
15.8%
fev. 2023
13.8%
-0.5%
0.1%
jan. 2023
0.1%
0.8%
-1.0%
dez. 2022
-1.6%
-1.1%
-10.6%
nov. 2022
-11.2%
1.7%
-3.3%
out. 2022
-2.4%
-0.6%
1.4%
set. 2022
1.4%
0.2%
-8.5%
ago. 2022
-10.0%
0.5%
-0.6%
jul. 2022
-1.3%
0.6%
0.1%
jun. 2022
-0.6%
-0.8%
-7.0%
mai. 2022
-7.0%
-1.1%
-3.0%
abr. 2022
-3.2%
1.0%
1.2%
mar. 2022
0.4%
1.5%
-1.6%
fev. 2022
-1.9%
-1.7%
0.5%
jan. 2022
0.7%
2.0%
9.8%
dez. 2021
9.1%
-2.6%
3.9%
nov. 2021
3.6%
2.8%
4.2%
out. 2021
4.0%
-3.5%
-7.8%
set. 2021
-7.7%
4.4%
5.6%
ago. 2021
6.0%
-5.5%
2.3%
