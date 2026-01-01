FOMC議事録は、米国連邦公開市場委員会の詳細な報告書として公表されます。会合は年に8回開催され、経済財政状況、金融政策、FED金利に焦点を当てています。

議事録は、現在の状況と金融政策の必要な措置について連邦準備制度理事会（FRB）と委員会委員の一部の立場を明らかにします。また、議事録には金利決定投票に関する情報が含まれています。

議事録は、会合の3週間後に公開されます。この報告書は、FRBの一般的な立場だけでなく、一般的な見解とは異なるかもしれない委員会の個々の投票メンバーの意見を詳述しているため、その発表はアナリストによって監視されています。したがって、委員会の誰が決定に反対したのかを知ることで、アナリストは、連邦公開市場委員会の活動のさらなる進展を予測しようと、公の演説での発言をさらに監視します。

特に「反対」投票数の増加を反映している場合やマイナスの経済動向を記述している場合には、FOMC議事録の発表はドル相場に小さい変動を引き起こす可能性があります。