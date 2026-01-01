Публикация протокола заседания FOMC (FOMC Minutes) — подробный отчет о заседании Федерального комитета по открытым рынкам ФРС. Заседания проходят 8 раз в год, на них рассматриваются экономические и финансовые условия в стране, определяется денежно-кредитная политика, выносится решение о процентных ставках регулятора.

В протоколах заседаний (или, как их еще называют, «минутках») раскрывается позиция ФРС и отдельных членов Комитета относительно сложившихся условий, необходимых мер монетарной политики. Также в них содержится информация о голосовании на тему решений о процентной ставке: распределение голосов «за» и «против».

Протоколы публикуются через три недели после заседаний. Аналитики ждут выхода этого отчета, поскольку он подробно описывает не только «генеральную» позицию ФРС, но и мнения отдельных голосующих членов Комитета, которые могут не совпадать с общей точкой зрения. Поэтому зная, кто из членов Комитета голосовал против принятого решения, аналитики будут пристально следить за его дальнейшей риторикой в публичных выступлениях в попытках предугадать дальнейшие течения в деятельности ФРС.

Выход «минуток» ФРС может вызвать небольшую волатильность котировок доллара, особенно если в них отражен рост количества голосующих «против» или описаны неблагоприятные экономические тенденции.