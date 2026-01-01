FOMC 회의록은 연방공개시장위원회 회의의 상세 보고서로 발행됩니다. 회의는 1년에 8회 개최되며 한국의 경제 및 재정 상황, 통화 정책, 연준 금리에 초점을 맞춥니다.

회의록은 통화정책의 현재 조건과 필요한 조치에 대한 연준과 일부 위원들의 입장을 밝힙니다. 또한 회의록에는 금리 결정 투표: 찬반 투표의 분배에 관한 정보도 포함되어 있습니다.

회의록은 회의 3주 후에 발표됩니다. 분석가들은 이 보고서가 연준의 일반적인 입장뿐만 아니라 위원회의 개별 투표 위원들의 의견을 상세히 기술하고 있기 때문에 이 보고서의 발표를 감시합니다. 이는 일반적인 관점과 다를 수 있습니다. 따라서, 위원회 중 누가 이 결정에 반대했는지 알고 있는 분석가들은 연준의 활동 진척을 예측하기 위해 대중 연설에서의 추가적인 미사여구를 면밀히 감시할 것입니다.

FOMC 회의록의 공개는 특히 "반대" 투표 수가 증가하거나 부정적인 경제 동향을 설명하는 경우 달러 시세의 변동성을 유발할 수 있습니다.