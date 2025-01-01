Les procès-verbaux du FOMC sont publiés sous la forme d’un rapport détaillé de la réunion du Comité Fédéral du Marché Libre. Les réunions ont lieu 8 fois par an et se concentrent sur les conditions économiques et financières du pays, la politique monétaire et les taux d’intérêt de la Réserve Fédérale.

Le procès-verbal dévoile la position de la Réserve Fédérale et de certains membres du Comité sur les conditions actuelles et les mesures nécessaires de la politique monétaire. Le procès-verbal comprend également des informations sur le vote de décision sur les taux d’intérêt: la répartition des votes pour et contre.

Le procès-verbal est publié trois semaines après la réunion. Les analystes surveillent la publication de ce rapport, car il détaille non seulement la position générale de la Réserve Fédérale, mais aussi les opinions des membres votants individuels du Comité, qui peuvent différer du point de vue général. Par conséquent, sachant qui du Comité a voté contre la décision, les analystes surveilleront de près les propos dans les discours publics, essayant de prédire les développements futurs dans les activités de la Réserve Fédérale.

La publication des procès-verbaux du FOMC peut entraîner une faible volatilité des cours en dollars, surtout si elles traduisent un nombre accru de votes « contre » ou décrivent des tendances économiques négatives.