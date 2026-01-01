Das FOMC-Protokoll wird als ausführlicher Bericht über die Sitzung des Offenmarktausschusses des Bundes veröffentlicht. Die Sitzungen werden 8 Mal im Jahr abgehalten und konzentrieren sich auf die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen des Landes und die Zinssätze der Fed.

Das Protokoll enthüllt die Position der Fed und einiger Ausschussmitglieder zu den aktuellen Bedingungen und notwendigen Maßnahmen der Geldpolitik. Auch das Protokoll enthält Informationen über die Abstimmung über den Zinsentscheid: die Verteilung der Stimmen für und gegen.

Das Protokoll wird drei Wochen nach der Sitzung veröffentlicht. Analysten analysieren die Veröffentlichung dieses Berichts, da er nicht nur die allgemeine Position der Fed, sondern auch die Meinungen der einzelnen stimmberechtigten Mitglieder des Ausschusses enthält, die vom allgemeinen Standpunkt abweichen können. Daher werden Analysten, die wissen, wer vom Ausschuss gegen die Entscheidung gestimmt hat, weitere Rhetorik in öffentlichen Reden aufmerksam verfolgen und versuchen, die weitere Entwicklung der Aktivitäten der Fed vorherzusagen.

Die Veröffentlichung von FOMC-Protokollen kann zu einer geringen Volatilität der Dollarkurse führen, insbesondere wenn sie eine erhöhte Anzahl von "Gegenstimmen" widerspiegeln oder negative wirtschaftliche Trends beschreiben.