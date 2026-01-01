FOMC 성명은 일년에 8번 발표됩니다. 여기에는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의의 이력서가 포함되어 있습니다. 성명서는 연준의 단기 금리 결정을 요약하고 통화 정책의 목표는 인플레이션 목표 달성입니다.

이 성명은 FOMC가 결정을 내린 주요 이유를 밝히고 있습니다. 이 성명은 한국의 경제 및 금융 상황을 간단히 특징짓습니다: 소비자 지출, 노동 시장 및 실업률의 주요 추세, 기업 투자, 소비자 및 기업 심리. 그것은 또한 인플레이션 과정에 대한 간략한 설명을 제공합니다.

일반 정보 이후에, 연준의 간략한 전망과 주요 경제 요율에 대한 추정이 성명에 제시되어 있습니다. 위의 모든 사항에 따라, 의장은 연준의 금리 결정과 통화 정책 기본 목표를 발표합니다.

FOMC 성명은 분석가들과 시장 참여자들에 의해 면밀히 모니터링됩니다. 이번 회의가 금리인상으로 이어지지는 않았더라도 전문가들은 사태의 추가 전개를 위한 힌트를 찾으려 합니다. 재무제표가 단기적인 금융정책의 변화를 시사한다면, 이는 달러 시세의 단기 변동성을 야기할 수 있습니다. 금리 인상과 통화정책 긴축 가능성을 내비치면 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 통화 정책의 완화와 금리 인하는 미국 달러화를 약화시킬 수 있습니다.