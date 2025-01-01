La déclaration du FOMC est publiée huit fois par an. Il comprend le résumé de la réunion du Comité Fédéral du Marché Libre (FOMC). La déclaration résume la décision de la Réserve Fédérale en matière de taux d’intérêt à court terme et les objectifs de politique monétaire à prendre pour atteindre le niveau cible d’inflation.

La déclaration révèle les principales raisons pour lesquelles le FOMC a pris cette décision. La déclaration marque brièvement la condition économique et financière du pays: principales tendances des dépenses de consommation, du marché de l'emploi et des taux de croissance du chômage, investissements des entreprises, sentiment des consommateurs et des entreprises. Elle fournit également une brève description du processus inflationniste.

Après les informations générales, les brèves perspectives de la Réserve Fédérale et l’estimation des principaux taux économiques sont données dans la déclaration. Conformément à tout ce qui précède, l’orateur annonce la décision de la Réserve Fédérale en matière de taux d’intérêt et les objectifs de base de la politique monétaire.

La déclaration du FOMC est étroitement surveillée par les analystes et les acteurs du marché. Même si la réunion en cours n’a pas conduit à une variation des taux d’intérêt, les experts tentent de trouver des indices pour un développement ultérieur de la condition. Si la déclaration suggère des tendances vers une variation à court terme de la politique financière, cela pourrait entraîner une volatilité à court terme des cours du dollar. Les allusions à la hausse possible des taux d’intérêt et au durcissement de la politique monétaire peuvent avoir un impact positif sur les cours du dollar. Au contraire, l’assouplissement attendu de la politique monétaire et la baisse des taux d’intérêt pourraient affaiblir le dollar américain.