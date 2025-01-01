La Dichiarazione del FOMC viene rilasciata otto volte l'anno. Contiene il riassunto della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC). La dichiarazione riassume la decisione della Fed sui tassi di interesse della Fed sui tassi di interesse a breve termine e gli obiettivi per la politica monetaria da adottare per raggiungere il livello obiettivo di inflazione.

La dichiarazione rivela le principali ragioni per cui il FOMC ha preso la decisione. La dichiarazione caratterizza brevemente la situazione economica e finanziaria del Paese: principali tendenze della spesa dei consumatori, del mercato del lavoro e dei tassi di crescita della disoccupazione, investimenti delle imprese, sentimento dei consumatori e delle imprese. Fornisce, inoltre, una breve descrizione del processo inflazionistico.

Dopo le informazioni generali, le brevi prospettive della Fed e la stima dei principali tassi economici sono fornite nella dichiarazione. In linea con quanto detto sopra, l'oratore annuncia la decisione sui tassi di interesse della Fed e gli obiettivi di base della politica monetaria.

La dichiarazione del FOMC è attentamente monitorata da analisti e partecipanti al mercato. Anche se l'attuale riunione non ha portato a variazioni dei tassi di interesse, gli esperti cercano di trovare suggerimenti per un ulteriore sviluppo della situazione. Se la dichiarazione suggerisce tendenze verso un cambiamento a breve termine nella politica finanziaria, ciò potrebbe causare una volatilità a breve termine delle quotazioni in dollari. Accenni al possibile rialzo dei tassi di interesse e all'inasprimento della politica monetaria possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in dollari. Al contrario, l'atteso allentamento della politica monetaria e l'abbassamento dei tassi di interesse potrebbero indebolire il dollaro USA.