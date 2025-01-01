TakvimBölümler

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması (Federal Open Market Committee (FOMC) Statement)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu (Board of Governors of Federal Reserve System)
Sektör:
Para
Orta
FOMC Bildirgesi, para politikası konusunda FOMC toplantısı temelinde yapılmıştır. Açıklama faiz oranlarında oy kullanma sonuçlarını içerir. Ekonomik görünüm de sağlanır. Açıklama yapıldıktan sonra analistler, Fed'in yakın gelecekte uygulayacağı para politikasının yönü hakkında bir fikir ortaya koyar.

İfadenin retoriği beklenenden daha fazla ayrılırsa, bildirimin USD üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.