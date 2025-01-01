Ekonomik Takvim
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması (Federal Open Market Committee (FOMC) Statement)
Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Sektör:
Para
|Orta
|Sonraki Olay
|Önem derecesi
FOMC Bildirgesi, para politikası konusunda FOMC toplantısı temelinde yapılmıştır. Açıklama faiz oranlarında oy kullanma sonuçlarını içerir. Ekonomik görünüm de sağlanır. Açıklama yapıldıktan sonra analistler, Fed'in yakın gelecekte uygulayacağı para politikasının yönü hakkında bir fikir ortaya koyar.
İfadenin retoriği beklenenden daha fazla ayrılırsa, bildirimin USD üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.