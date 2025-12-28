CalendárioSeções

Balanço Orçamentário Federal (Federal Budget Balance) reflete as atividades financeiras do governo federal, no mês de relatórios. Nele é exibido o balanço entre todas as receitas e despesas do orçamento de estado. O relatório é baseado em dados obtidos de agências governamentais e bancos membros do Federal Reserve.

O Tesouro dos EUA, mensalmente, publica dados detalhados sobre o balanço orçamentário federal, que servem como um indicador de mudanças nas tendências de gastos de orçamento e a direção da política fiscal.

O balanço positivo do orçamento federal é caracterizado como um excedente orçamental. Ela ocorre quando as receitas fiscais excedem os gastos do governo. O excedente no orçamento do governo dos Estados Unidos tem ocorrido apenas 4 vezes desde 1970.

O déficit orçamentário surge no momento em que o governo gasta mais do que recebe. Este fenômeno quase sempre leva a um aumento da dívida do governo dos EUA e a reestruturação de seus pagamentos. Além disso, para reduzir o déficit orçamentário, por vezes, são propostas alterações ao código fiscal (fechamento das chamadas brechas fiscais, redução de benefícios e pagamentos de deduções fiscais) ou um aumento direto da carga fiscal de certos grupos de pessoas. Uma outra maneira de reduzir fazê-lo consiste em reduzir verbas individuais.

A fim de financiar as operações do governo, à medida que cresce o défice orçamental, o Tesouro vende mais títulos. Assim, os dados sobre o balanço orçamental federal afetam mais o valor dos títulos do Tesouro do que às cotações do dólar.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
out. 2025
N/D
$​198.0 bilh
set. 2025
$​198.0 bilh
$​57.6 bilh
$​-344.8 bilh
ago. 2025
$​-344.8 bilh
$​-283.5 bilh
$​-291.1 bilh
jul. 2025
$​-291.1 bilh
$​-211.4 bilh
$​27.0 bilh
jun. 2025
$​27.0 bilh
$​-137.2 bilh
$​-315.7 bilh
mai. 2025
$​-316.0 bilh
$​122.4 bilh
$​258.4 bilh
abr. 2025
$​258.4 bilh
$​-215.9 bilh
$​-160.5 bilh
mar. 2025
$​-160.5 bilh
$​-9.9 bilh
$​-307.0 bilh
fev. 2025
$​-307.0 bilh
$​-393.8 bilh
$​-128.6 bilh
jan. 2025
$​-128.6 bilh
$​-26.5 bilh
$​-86.7 bilh
dez. 2024
$​-86.7 bilh
$​-4.6 bilh
$​-366.8 bilh
nov. 2024
$​-366.8 bilh
$​-507.9 bilh
$​-257.5 bilh
out. 2024
$​-257.5 bilh
$​-60.7 bilh
$​64.7 bilh
set. 2024
$​64.3 bilh
$​-138.3 bilh
$​-380.1 bilh
ago. 2024
$​-380.1 bilh
$​-128.8 bilh
$​-243.7 bilh
jul. 2024
$​-243.7 bilh
$​29.0 bilh
$​-71.0 bilh
jun. 2024
$​-66.0 bilh
$​-327.9 bilh
$​-347.1 bilh
mai. 2024
$​-347.1 bilh
$​160.0 bilh
$​209.5 bilh
abr. 2024
$​209.5 bilh
$​-62.9 bilh
$​-236.6 bilh
mar. 2024
$​-236.5 bilh
$​-436.3 bilh
$​-296.3 bilh
fev. 2024
$​-296.3 bilh
$​-298.4 bilh
$​-21.9 bilh
jan. 2024
$​-21.9 bilh
$​15.3 bilh
$​-129.4 bilh
dez. 2023
$​-129.4 bilh
$​-86.7 bilh
$​-314.0 bilh
nov. 2023
$​-314.0 bilh
$​-157.0 bilh
$​-66.6 bilh
out. 2023
$​-66.6 bilh
$​-162.7 bilh
$​-170.7 bilh
set. 2023
$​-171.0 bilh
$​-168.5 bilh
$​89.3 bilh
ago. 2023
$​89.3 bilh
$​-195.2 bilh
$​-220.8 bilh
jul. 2023
$​-220.8 bilh
$​-58.0 bilh
$​-227.8 bilh
jun. 2023
$​-227.8 bilh
$​-192.5 bilh
$​-240.3 bilh
mai. 2023
$​-240.3 bilh
$​-155.6 bilh
$​176.2 bilh
abr. 2023
$​176.2 bilh
$​-153.1 bilh
$​-378.1 bilh
mar. 2023
$​-378.1 bilh
$​-126.9 bilh
$​-262.4 bilh
fev. 2023
$​-262.4 bilh
$​-120.1 bilh
$​-38.8 bilh
jan. 2023
$​-38.8 bilh
$​-117.9 bilh
$​-85.0 bilh
dez. 2022
$​-85.0 bilh
$​-107.0 bilh
$​-248.5 bilh
nov. 2022
$​-248.5 bilh
$​-107.7 bilh
$​-87.9 bilh
out. 2022
$​-87.8 bilh
$​-84.0 bilh
$​-429.7 bilh
set. 2022
$​-429.7 bilh
$​189.4 bilh
$​-219.6 bilh
ago. 2022
$​-219.6 bilh
$​158.0 bilh
$​-211.1 bilh
jul. 2022
$​-211.1 bilh
$​95.9 bilh
$​-88.8 bilh
jun. 2022
$​-88.8 bilh
$​-194.2 bilh
$​-66.2 bilh
mai. 2022
$​-66.2 bilh
$​-200.2 bilh
$​308.2 bilh
abr. 2022
$​308.2 bilh
$​-200.2 bilh
$​-192.6 bilh
mar. 2022
$​-192.7 bilh
$​-222.5 bilh
$​-216.6 bilh
fev. 2022
$​-216.6 bilh
$​-242.6 bilh
$​118.7 bilh
jan. 2022
$​118.7 bilh
$​-276.9 bilh
$​-21.3 bilh
dez. 2021
$​-21.3 bilh
$​-304.6 bilh
$​-191.3 bilh
nov. 2021
$​-191.3 bilh
$​-287.4 bilh
$​-165.1 bilh
out. 2021
$​-165.1 bilh
$​-303.2 bilh
$​-61.6 bilh
