Balanço Orçamentário Federal (Federal Budget Balance) reflete as atividades financeiras do governo federal, no mês de relatórios. Nele é exibido o balanço entre todas as receitas e despesas do orçamento de estado. O relatório é baseado em dados obtidos de agências governamentais e bancos membros do Federal Reserve.
O Tesouro dos EUA, mensalmente, publica dados detalhados sobre o balanço orçamentário federal, que servem como um indicador de mudanças nas tendências de gastos de orçamento e a direção da política fiscal.
O balanço positivo do orçamento federal é caracterizado como um excedente orçamental. Ela ocorre quando as receitas fiscais excedem os gastos do governo. O excedente no orçamento do governo dos Estados Unidos tem ocorrido apenas 4 vezes desde 1970.
O déficit orçamentário surge no momento em que o governo gasta mais do que recebe. Este fenômeno quase sempre leva a um aumento da dívida do governo dos EUA e a reestruturação de seus pagamentos. Além disso, para reduzir o déficit orçamentário, por vezes, são propostas alterações ao código fiscal (fechamento das chamadas brechas fiscais, redução de benefícios e pagamentos de deduções fiscais) ou um aumento direto da carga fiscal de certos grupos de pessoas. Uma outra maneira de reduzir fazê-lo consiste em reduzir verbas individuais.
A fim de financiar as operações do governo, à medida que cresce o défice orçamental, o Tesouro vende mais títulos. Assim, os dados sobre o balanço orçamental federal afetam mais o valor dos títulos do Tesouro do que às cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Balanço Orçamentário Federal (United States Federal Budget Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
