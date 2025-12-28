Balanço Orçamentário Federal (Federal Budget Balance) reflete as atividades financeiras do governo federal, no mês de relatórios. Nele é exibido o balanço entre todas as receitas e despesas do orçamento de estado. O relatório é baseado em dados obtidos de agências governamentais e bancos membros do Federal Reserve.

O Tesouro dos EUA, mensalmente, publica dados detalhados sobre o balanço orçamentário federal, que servem como um indicador de mudanças nas tendências de gastos de orçamento e a direção da política fiscal.

O balanço positivo do orçamento federal é caracterizado como um excedente orçamental. Ela ocorre quando as receitas fiscais excedem os gastos do governo. O excedente no orçamento do governo dos Estados Unidos tem ocorrido apenas 4 vezes desde 1970.

O déficit orçamentário surge no momento em que o governo gasta mais do que recebe. Este fenômeno quase sempre leva a um aumento da dívida do governo dos EUA e a reestruturação de seus pagamentos. Além disso, para reduzir o déficit orçamentário, por vezes, são propostas alterações ao código fiscal (fechamento das chamadas brechas fiscais, redução de benefícios e pagamentos de deduções fiscais) ou um aumento direto da carga fiscal de certos grupos de pessoas. Uma outra maneira de reduzir fazê-lo consiste em reduzir verbas individuais.

A fim de financiar as operações do governo, à medida que cresce o défice orçamental, o Tesouro vende mais títulos. Assim, os dados sobre o balanço orçamental federal afetam mais o valor dos títulos do Tesouro do que às cotações do dólar.

Últimos valores: